Carnes: festas de final de ano e copa provocam aumento de preço

A carne suína teve aumentos consideráveis em cortes não considerados "nobres" (foto: Freepik/ Reprodução)

As festas de final de ano como Natal e Ano Novo e as comemorações devido a Copa do Mundo 2022 já estão impactando o preço das carnes na região metropolitana de Belo Horizonte. Os preços estão subindo. As carnes suínas tiveram o maior aumento; para as carnes de frango, houve queda no preço do filé de peito, mas no geral também aumentou. O preço da carne de boi segue em crescimento.

A pesquisa do Mercado Mineiro comOferta comparou os preços de 37 estabelecimentos na RMBH, entre os dias 9 e 11 de novembro.

Os reajustes de preço da carne suína chamaram atenção, devido ao aumento de preço em cortes não considerados “nobres”. O preço do lombo inteiro subiu 6%, o valor médio, que era de R$19,32, subiu para R$20,49. O do pé de porco subiu de R$9,99 para R$10,58, um aumento de 6%. O quilo do toucinho comum, que custava R$11,89, foi para R$12,32, aumento de 3,58%.

A carne de boi continua em crescimento de preço na maioria dos cortes neste último mês. O quilo do contra filé passou do preço médio de R$39,08 para R$39,60, aumento de 2,14%. A alcatra subiu de R$45,56 para R$46,51, 2% a mais. O quilo de miolo de alcatra, que custava em média R$47,33, foi para R$48,38, 2,22% de diferença. O patinho subiu menos, passando de R$39,09 para R$39,68, um aumento de 1,50%.

O frango aumentou de preço, mas alguns cortes ficaram mais baratos. O quilo do peito resfriado caiu de R$15,21 para R$14,45, redução de 5%. Já o filé de peito caiu de R$22,05 para R$21, 34, menos 3,22%. O quilo do frango resfriado inteiro caiu de R$11,04 para R$10,85, 1,71% abaixo. Apenas um corte subiu: o quilo de coxa e sobre coxa foi de R$12,54 para R$12,72, aumento de 1,5%.

De janeiro até novembro de 2022, a variação de preço dos cortes mostrou tendência de queda para a carne bovina, que por mais que tenha aumentado no último mês, teve queda de preço ao longo do ano.



Já para a carne de porco, a tendência é de aumento para a maioria dos cortes, exceto bisteca suína e pé de porco, que caíram no mesmo período, 6,29% e 5,52%, respectivamente.

O frango também teve tendência de aumento na maioria dos cortes, sendo o filé de peito o que teve maior crescimento (13,33%), e o pescoço de peru, com queda de 2,34% de janeiro a novembro.