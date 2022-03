Gás de cozinha já é vendido por até R$ 135 em BH

O preço médio de venda do gás de cozinha para as distribuidoras foi reajustado em 16,1% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após o anúncio de reajuste nos preços dos combustíveis , feito pela Petrobras na quinta-feira (10/3), o botijão de 13 kg do gás de cozinha pode ser encontrado por até R$ 135 em Belo Horizonte. Para levar o produto para casa, o consumidor precisa fazer o pagamento à vista, já que a maioria das distribuidoras não aceita parcelamento no cartão de crédito, segundo levantamento feito pela reportagem do





Até a quinta-feira da semana passada, o botijão de 13kg do gás de cozinha podia ser encontrado na capital mineira custando entre R$ 100 e R$ 110. O reajuste para o produto foi de 16,1%.









O presidente do Sirtgas, Venceslau José da Silva Filho, disse que os botijões deveriam ficar de R$ 20 a R$ 30 mais caros. “O preço do gás hoje já está bem elevado, entre R$ 100 e R$ 110. Com o aumento vai para R$ 130, R$ 140”, afirmou na quinta-feira.





De acordo com levantamento feito em 17 distribuidoras de BH, o gás de cozinha pode custar até R$ 135 e o pagamento pode ser parcelado, no máximo, em até três vezes no cartão de crédito. Veja:





1- Ultragaz

R$ 121,50

Só aceita pagamento à vista





2- Barreiro Gás - Barreiro

R$ 135

Parcela em até 2 vezes





3- Palmeira Gás - Serra

R$ 120

Parcela em até 2 vezes





4- Tozinho Gás - Santa Efigênia

R$ 117

Só aceita pagamento à vista





5- Tele Gás - Paraíso

R$ 117 para entrega em casa

R$ 105 em dinheiro para retirada no local;

R$ 107 para pagamento no cartão





6- Super Rápido Gás e Água - Salgado Filho

R$ 120

Parcela em até 2 vezes sem juros ou 3x com juros





7- Telegás Toninho - Petrópolis

R$ 135

Parcela em até 2 vezes





8- Degás - Gás do Rodrigo - Esplanada

R$ 110 em dinheiro

R$ 130 para pagamento com cartão





9- Joia Gás - Boa Vista

R$ 110 para retirada na portaria

R$ 120 para entrega em casa

R$ 125 para pagamento no cartão e pode parcelar em até 3 vezes





10- Depósito de Gás DW - São Gabriel

R$ 125

Só aceita pagamento à vista





11- Central Gás - Padre Eustáquio

R$ 125

Só aceita pagamento à vista





12- Ribeiro Gás - Ribeiro de Abreu

R$ 130

Só aceita pagamento à vista





13- Caiçara Gás - Caiçara

R$ 133

Parcela em até 2 vezes





14- Telegas Legal - Floramar

R$ 115

Só aceita pagamento à vista





15- Comercial Gomes Antunes - Havaí

R$ 129

Parcela em até 2 vezes





16- Ouro Gás - Ouro Preto

R$ 122

Só aceita pagamento à vista





17- Gás Imediato - São João Batista

R$ 125

Só aceita pagamento à vista





Alternativa para economizar





Com o aumento no preço do gás de cozinha pesando no orçamento, o consumidor tenta buscar alternativas para economizar na hora da compra. O aplicativo Acende Gás é uma plataforma que digitaliza as entregas de gás oferecendo vários tipos de botijões e outros insumos.





O serviço já está disponível em oitenta cidades do país. Em Minas, mais de 20 já contam com o aplicativo, entre elas Belo Horizonte, Contagem, Betim, Juatuba, Vespasiano, Caeté, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberlândia, Curvelo, Nova Lima e Araxá.





Segundo Fred Burnett, co-fundador e CEO da empresa, o aplicativo, criado em outubro de 2020, resolve tanto o problema do consumidor que precisa lidar com o alto preço do gás, quanto dos revendedores que, devido ao aumento do insumo, enfrentam dificuldades para a retenção e fidelização de clientes.





“O primeiro benefício que conseguimos disponibilizar para o usuário é um desconto de R$ 10 na primeira compra. A partir daí, ele começa a indicar pessoas: familiares, amigos. Eles também ganham esse primeiro benefício de R$ 10. Já na segunda compra, o usuário consegue gerar cashback.”





Ou seja, a pessoa entra no aplicativo, ganha R$ 10 de desconto e indica outra. A partir da segunda compra, todas as vezes em que ela fizer a compra pelo aplicativo vai receber cashback, conseguindo acumular descontos para baratear sua próxima compra.





Burnett explica que o valor do cashback é fixo, em média em 3%. “Dá mais ou menos uns 4 reais de desconto. Se o usuário indicar outras 20 pessoas e, naquele mês, cinco pessoas compraram pela segunda vez, ele vai acumular R$ 20 de cashback no saldo do aplicativo. Quando ele for fazer a compra, ao invés de pagar R$ 120 vai pagar R$ 100.”





O preço do botijão no aplicativo é o valor médio do produto naquela cidade. “Trabalhamos apenas com revendedores credenciados pela ANP. A pessoa faz o pedido e quem faz a entrega é o revendedor mais próximo do endereço dela.”





Em 2022, a Acende Gás pretende criar o vale gás digital para oferecer um auxílio de custo no preço do botijão. “As empresas fornecem diversos benefícios aos seus colaboradores, mas até hoje ninguém pensou em introduzir um benefício como este. O gás hoje é um produto de primeira necessidade. Por isso, vamos entrar nas empresas para oferecer o benefício.”





A empresa terá uma plataforma em que vai cadastrar os funcionários e creditar o valor. Esse dinheiro é repassado para uma conta da Acende Gás e, automaticamente, para o aplicativo do funcionário. “É semelhante ao funcionamento dos vales alimentação e refeição. A única diferença é que no nosso caso o valor vai estar disponível direto no aplicativo.”

*Estagiária sob supervisão