99 investe R$ 100 mi e lança kit gás e locação de carro por parceiros em BH

O objetivo do centro de inovações é buscar mais ganhos, redução de custos e acesso a serviços (foto: Divulgação) Em meio à pressão da alta dos combustíveis e com a proposta de gerar benefícios e melhorar os ganhos dos motoristas e estabelecer um relacionamento de longo prazo com os profissionais do volante , a 99 lançou nesta terça-feira (15/2) em Belo Horizonte o DriverLAB, um centro de inovação focado nos motoristas parceiros da plataforma. O centro entra em operação com incentivos e subsídios para conversão de veículos para uso do gás natural veicular (GNV), batizados de Kit Gás, e a facilitação para locação de veículos por motoristas parceiros (99Loc).

O centro de inovação faz parte dos investimentos de R$ 250 milhões anunciados pela empresa para os próximos três anos, sendo que R$ 100 milhões serão aplicados este ano, para buscar soluções para melhorar o ecossistema da plataforma. O centro de inovações marca os 10 anos da empresa no Brasil e tem o objetivo de realizar pesquisas e desenvolvimento, subsidiar inovações expandir iniciativas em execução e alavancar parcerias estratégicas. O DriverLAB conta hoje com 25 profissionais – quatro em Minas – e deve chegar ao fim do ano com 100 colaboradores.

Segundo informa o diretor sênior de Operações da 99, Thiago Hipólito, o objetivo do centro de inovações é buscar mais ganhos, redução de custos e acesso a serviços para os profissionais que atuam com o aplicativo, assim como funcionar como um incentivo à permanência dos motoristas na atividade e até mesmo a atração e fidelização de novos profissionais. Hipólito é responsável também pelo DriverLAB.

“Com o Kit Gás, o maior benefício para o motorista que implementar e rodar “full time”, ou o profissional que trabalha de 8 a 10 horas num dia, a economia atinge 45%”, revela Thiago Hipólito, acrescentando que o ganho estimado em R$ 1.500 por mês pode ficar integralmente com o motorista. O resultado foi registrado em São Paulo, onde a conversão de combustível incentivada pela 99 ocorre desde dezembro.

A expectativa da 99 é que após os dois meses iniciais, contratos e parcerias estejam celebrados para que a iniciativa seja levada para mais motoristas, assim como outras capitais do Brasil. “Esse é um piloto para testar a viabilidade e poder verificar o quão rápido esse processo vai evoluir”, diz Hipólito, que prefere não precisar um prazo para que a conversão para o GNV esteja disponível para todos os motoristas que desejarem migrar de combustível.

Na parceria com a Gasmig, a instalação do Kit Gás, que custa em média R$ 5.500, será totalmente financiada pela 99, com o motorista parceiro pagando R$ 249 a título de aluguel por 36 meses, prazo ao fim do qual o equipamento será entregue ao motorista, sem a necessidade de taxas adicionais. “Nós lançamos desafios para os motoristas que podem ter descontos na mensalidade do Kit a partir da realização de corridas. Se ele completar o desafio, que são aproximadamente 400 corridas no mês, ele não paga a mensalidade”, observa Hipólito. “Esse desafio, para o motorista que roda em período integral, é uma meta alcançável”.

Além do Kit Gás, o DriverLAB vai possibilitar aos motoristas parceiros a possibilidade de locação de veículos com vantagens por meio do 99Loc, que permite a conexão entre motoristas parceiros e donos de frota, a partir da aproximação geográfica entre os dois. A intenção da proposta, segundo Hipólito é abrir a oportunidade de trabalhar com a 99 e reequilibrar a relação entre demanda e oferta dos serviços de mobilidade urbana da plataforma. “A demanda é crescente, com a penetração nas classes C e D, mas a base de motoristas não cresceu na mesma proporção”, observa o diretor do DriverLab.

Combustíveis

Segundo Thiago Hipólito, o lançamento do DriverLab em BH não está associada diretamente ao último reajuste dos preços dos combustíveis, mas sim a uma estratégia que começou a ser desenhada em 2020, com a pandemia de COVID-19. “A demanda, em março, abril (de 2020) reduziu 80%, 90% de um dia para o outro, o que exigiu um redirecionamento”, afirma o executivo. Para superar esse momento, a 99 investiu R$ 90 milhões em ações e serviços para aumentar a demanda, R$ 32 milhões em proteção sanitária e R$ 35 milhões em tecnologias e segurança.

Ele lembra que no ano passado, com os combustíveis sendo reajustados acima de 40%, a 99 buscou dialogar com os motoristas parceiros. “Desde o momento em que os preços dos combustíveis começaram a apresentar alta expressiva, nós abrimos diálogo com os motoristas para buscar soluções no sentido de reduzir o impacto em suas atividades”, diz Hipólito. “Em 2021 nós subimos entre 10% e 25% os ganhos dos motoristas, isso em setembro/outubro, que vinham enfrentando pressão de custos”, lembra o diretor da 99. Na semana passada, com a nova alta dos combustíveis, a 99

Ganho garantido

“Nossos estudos reforçaram a nossa visão de longo prazo”, acrescenta Hipólito. Ele informa que o DriverLAB faz parte do plano estratégico da 99 até 2024. Com as ações, a empresa quer dar sustentabilidade aos negócios, favorecendo a permanência do motorista para garantir a oferte dos serviços ao cliente. Com a intenção de atrair mais motoristas parceiros a 99 está lançando o programa Ganho Garantido, que dará a possibilidade de ganho de até R$ 5 mil nos primeiros 28 dias em que o motorista dirigir com a 99. O programa é válido para os novos motoristas parceiros da 99, em todo o Brasil, que se cadastrarem na plataforma entre 13 de março e 9 de abril.