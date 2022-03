Corridas da Uber ficam 6.5% mais caras a partir desta semana

Corridas da Uber ficam 6.5% mais caras (foto: Pixabay/Reprodução) Foi informado pela Uber na última sexta-feira (11/3) que haverá um reajuste nos preços das viagens em 6,5%, a partir desta segunda-feira (14).





O novo valor está em linha com os reajustes praticados pela Petrobras no Brasil, conforme o mercado internacional. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o reajuste será repassado integralmente aos parceiros e deverá ser aplicado no preço final das corridas temporariamente.













De acordo com o comunicado, a medida é uma resposta ao gasto dos motoristas com o maior preço da gasolina no país. A iniciativa está atrelada a um pacote de ajuda no valor de R$ 100 milhões, que visa diminuir os custos e aumentar os ganhos dos parceiros