Após reunião com distribuidoras, tanqueiros decidem manter atividades em MG

O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) afirmou, nesta segunda-feira (14/3), que após reuniões com os tanqueiros, entidades representativas dos transportadores e com as principais distribuidoras de combustíveis e de derivados de petróleo que atuam no estado, a categoria decidiu não suspender suas atividades por enquanto.





De acordo com o Sindtanque-MG, as companhias distribuidoras assumiram o compromisso de reajustar o valor do frete nos mesmos percentuais do aumento do valor do óleo diesel feito pela Petrobras junto às refinarias, na última sexta-feira (11/3) , ou seja 24,9%.





Diante da promessa, a diretoria do sindicato afirmou que aguardará até à meia-noite desta segunda-feira pela confirmação do reajuste do valor do frete.





A entidade ressalta ainda que vai continuar cobrando do governo federal e da Petrobras “medidas realmente efetivas para a redução dos preços dos combustíveis no Brasil, a começar pelo fim da Paridade de Preços de Importação (PPI) utilizada pela petroleira, e do governo estadual, como a redução do ICMS do diesel para ao menos 12%.”





Além disso, o sindicato diz que “manterá as conversações e contatos com as demais entidades representativas dos transportadores no Brasil, especialmente do setor, para que os governantes atendam às justas reivindicações dos transportadores.”

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria