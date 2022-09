Valor de entregas por motoboy varia 191% em Belo Horizonte

Foram entrevistados 64 profissionais durante a pesquisa. (foto: Freepik/Reprodução)

Um levantamento nos preços dos serviços de entrega feito pelos motoboys ou entregadores em Belo Horizonte constatou que o valor do serviço varia 191% em Belo Horizonte, com valor mínimo de R$ 12 e máximo de R$ 35.



O dados são da pesqisa do site MercadoMineiro, que usou um padrão de entregas de um envelope da Av. Raja Gabaglia até a Praça Sete de Belo Horizonte para calcular os valores.





O preço médio da entrega ficou em R$ 18,12, um aumento de 7,56% com relação à 2020, quando o mesmo serviço custava R$16,85. Foram entrevistados 64 profissionais ou empresas de entregas nos dias 29 à 31 de agosto.

Parte do aumento no valor das entregas de motoboy se deve aos reajustes no preço do combustível. Em julho de 2020, o litro da gasolina custava R$4,29, hoje o preço médio do combustível é R$ 5, um aumento de 16,60%.