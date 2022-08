Governo de Minas anuncia redução de imposto sobre o etanol

Espera melhorar a competitividade do biocombustível no estado e ampliar a geração de empregos com a redução do imposto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou pelas redes sociais nesta segunda-feira (1º/08) a redução do cálculo do ICMS sobre o etanol no estado.

Segundo publicação no Twitter, "o valor do cálculo do imposto sobre o álcool em Minas vai ser reduzido em R$ 0,46".

Com a medida, o governador espera melhorar a competitividade do biocombustível no estado e ampliar a geração de empregos.

Além de reduzir o ICMS dos combustíveis, a partir de hoje, o valor do cálculo do imposto sobre o etanol em Minas vai ser reduzido em R$ 0,46. Diminuindo ainda mais o preço nos postos, para melhorar a competitividade do biocombustível pros mineiros e ampliar a geração de empregos! %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) August 1, 2022

Na última quinta-feira (28/07), a Petrobras anunciou que o preço da gasolina repassado às distribuidoras terá queda de R$ 0,15 por litro. A medida está valendo desde sexta-feira (29/07).

Leia : Conselhos da Petrobras vão monitorar reajustes de combustíveis

O valor passou de R$ 3,86 para R$ 3,71, de acordo com comunicado emitido pela empresa.