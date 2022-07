Petrobras pagará R$ 87,8 bilhões a acionistas após lucro recorde

O governo, como acionista majoritário da estatal petroleira, deve receber R$ 32,1 bilhões (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

A Petrobras vai pagar R$ 87,8 bilhões em dividendos, dos quais R$ 32,1 bilhões serão repassados à União (incluindo BNDES e BNDESPar), de acordo com o balanço do segundo trimestre encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta quinta-feira (28). O índice é considerado um novo recorde. O lucro bruto da empresa foi de R$ 95,861 bilhões, e lucro líquido, de R$ 54,3 bi referente ao período."Adicionalmente recolhemos o total de R$ 77 bilhões em tributos e participações governamentais no segundo trimestre, no ano foram cerca de R$ 147 bilhões, um aumento de 92% na comparação com primeiro semestre do ano passado”, diz o relatório.Serão pagos R$ 6,732003 por ação preferencial e ordinária em circulação, de acordo com o documento, com pagamento em duas parcelas, com os mesmos valores em agosto e setembro. As datas previstas são 31 de agosto e 20 de setembro."A aprovação do dividendo proposto é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia no curto, médio e longo prazo e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os acionistas, assim como às melhores práticas da indústria mundial de petróleo e gás natural", informou a estatal em comunicado.O repasse recorde à União deve aliviar as contas do governo, espremidas pelo pagamento da conta do “Pacote de Bondades”. Para garantir fechar o ano no azul, o secretário do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, enviou ofício às estatais para solicitar o pagamento adicional de dividendos. Por sua vez, a Petrobras informou, por meio de “fato relevante” ao mercado, que o pedido foi incorporado ao planejamento,No primeiro trimestre deste ano, a Petrobras pagou R$ 48,5 bilhões em dividendos, dos quais R$ 17,7 bilhões foram para a União.