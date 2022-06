Transportadores de combustível descartam greve, pelo menos por enquanto

Sindicato diz que ainda não deve realizar uma paralisação, por hora (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Após convocar uma assembleia emergencial com a intenção de debater o reajuste do preço do diesel, o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) afirmou, nesta terça-feira (21/6), por meio de nota, que não vai fazer uma greve neste momento, mas que deve intensificar a pressão em Brasília para cobrar um posicionamento oficial sobre a política de preços da companhia.



Entre as decisões tomadas na reunião, a entidade decidiu que deve cobrar que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seja reduzido imediatamente para 12% em Minas Gerais, percentual praticado até 2011.





A sanção do projeto de lei que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis no Brasil, aprovado no Congresso Nacional, também é uma exigência dos transportadores.Não ficou descartado a possibilidade da categoria fazer uma potencial paralisação por tempo indeterminado, caso o preço do diesel não seja reduzido nas próximas semanas.O presidente do sindicato, Irani Gomes alertou , na sexta-feira (17/6) que "as transportadoras esperavam uma redução e não mais um aumento" e disse que com a política de equiparação de preço com o mercado internacional fica "impossível transportar".