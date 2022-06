Após fusão, Grupo Pardini e Fleury têm valorização das ações na bolsa

Segundo prognóstico das empresas, a combinação vai ampliar para 487 o número de unidades atendidas em todo o país, com mais de 30 mil colaboradores e 4,3 mil prestadores de serviços médicos (foto: Reprodução)

O anúncio da fusão da empresa de diagnósticos de saúde Fleury com o grupo Hermes Pardini já gerou nesta quinta-feira (30/6) uma valorização das ações na Bolsa de Valores de São Paulo para os dois grupos. De acordo com o último pregão, a FLRY3 fechou com alta de 16,10%, a R$ 16,30, enquanto PARD3 encerrou o dia com ganhos de 18,99%, a R$ 19,99.



A combinação dos grupos tem a perspectiva de gerar R$ 6,1 bilhões de receitas por ano, além da possibilidade de expansão dos serviços para 12 estados e o Distrito Federal. Os detalhes do negócio foram anunciados nesta quinta-feira pelos representantes do Pardini, que tentam atingir a liderança no segmento de saúde em todo o país

A operação resultará na titularidade, pelo Fleury, de todas as ações do Hermes Pardini. Ao mesmo tempo, os acionistas do laboratório mineiro receberão R$ 2,154102722 por ação, e também R$ 1,213542977 por ação ordinária do Fleury.

Segundo prognóstico das empresas, a combinação vai ampliar para 487 o número de unidades atendidas em todo o país, com mais de 30 mil colaboradores e 4,3 mil prestadores de serviços médicos. A perspectiva é de realização de mais de 245 milhões de exames anuais.





Os grupos vêm em crescimento nos últimos anos. Enquanto o Hermes Pardini fez 57 aquisições recentemente, o Fleury incorporou mais de 120 empresas do setor de saúde nos últimos anos, incluindo diversos segmentos de laboratórios.





"Podemos alavancar o portfólio de negócios após a conclusão dos trâmites necessários para a combinação. Os potenciais são grandes, não só na cadeia de suprimentos, mas da ampliação de exames. Há uma estimativa de sinergia entre R$ 160 e R$ 190 milhões de Ebitda por ano”, avalia o presidente do Hermes Pardini, Roberto Santoro.





Apesar de não citar números, ele vê com grande perspectiva a ampliação do negócio em Minas, sobretudo no surgimento de postos de trabalho.

"Em Minas Gerais e no Brasil, o Pardini é um dos grandes empregadores, em termos de gerações de postos de trabalhos. Estamos sempre crescendo. Sempre há grande oportunidade dentro dos processos de expansão e das trilhas de carreiras internas. Temos um movimento interno de desenvolvimento humano e organizacional e oportunidade de contratação para o mercado. É uma operação grande e relevando, que sempre contrata e renova seu capital intelectual e humano essencialmente", explica.

Marca





De acordo com a operação, a marca Hermes Pardini será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da união de negócios. Além disso, expandirá o seu uso em novas unidades que venham a ser criadas.





Ainda segundo o texto, cada acionista do Pardini receberá por cada ação ordinária que detém da companhia cerca de 1,21 ação ordinária do Fleury, aproximadamente R$ 2,15.





Números do primeiro trimestre de 2022 mostram que a receita bruta do Fleury foi de R$ 4,3 bilhões. Já o Hermes Pardini atingiu faturamento de R$ 2,2 bilhões. A receita líquida do Fleury foi de R$ 4 bilhões, enquanto o Pardini teve ganho de R$ 2 bilhões.