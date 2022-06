Grupo Pardini e Fleury se unem para liderar mercado de saúde no Brasil

União foi divulgada na manhã desta quinta-feira (30/6) (foto: Divulgação) A empresa de diagnósticos de saúde Fleury se uniu com o grupo Hermes Pardini com o intuito de se tornarem líderes no mercado de saúde no Brasil. A decisão foi divulgada na manhã desta quinta-feira (30/6). As companhias estimam que a combinação dos negócios gere um resultado anual entre R$ 160 e R$ 190 milhões (EBITDA).









De acordo com as companhias, a união das empresas expandirá a presença geográfica em 487 unidades de atendimento, sendo que 315 são do grupo Fleury e 172 do Instituto Hermes Pardini.





Conforme os termos da operação, a marca Hermes Pardini será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da união de negócios. Além disso, expandirá o seu uso em novas unidades que venham a ser criadas.





Ainda segundo o texto, cada acionista do Pardini receberá por cada ação ordinária que detém da companhia cerca de 1,21 ação ordinária do Fleury, aproximadamente R$ 2,15.





A transação está sujeita à obtenção de aprovações, incluindo dos acionistas de ambas as empresas e do órgão antitruste Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).