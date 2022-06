Fundo imobiliário compra Shopping Uberaba por R$ 333 milhões

Shopping Uberaba possui 31 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) (foto: Shopping Uberaba/Divulgação)

O Fundo de Investimento Imobiliário HSI Malls (HSML11), gerido pela HSI Hemisfério Sul, informou nessa quarta-feira (22/6) que comprou o Shopping Uberaba por R$ 332.952.873,86.





Segundo informações divulgadas pela HSI, o shopping, que foi inaugurado em 1999, é um “ativo maduro, regional e dominante na cidade”. A expectativa de retorno adicional ao fundo é de R$ 18.700.539,29 nos próximos 24 meses.









De acordo com análise do HSML11, a variação acumulada da Receita Operacional Líquida do Shopping Uberaba até abril de 2022, em comparação a 2019, foi de 22,1%. “O ativo entrega uma margem de 80,2%”.





Além disso, a taxa de ocupação do centro comercial segue em níveis elevados, atingindo 95,6% e tendo sua inadimplência bruta de apenas 3,0%.





Posicionamento do shopping





A assessoria do Shopping Uberaba informou que a sua diretoria se pronunciará sobre a venda a partir da próxima segunda-feira (27/6). O centro comercial confirmou que a Saphyr Shopping Centers é sua a nova administradora.





De acordo com Carlos Frederico Youssef, CEO da Saphyr, o foco da empresa é garantir a qualidade do relacionamento com os públicos.





“Sabemos que somos mais do que centros de compras e lazer, somos equipamentos sociais que atendem a comunidade em todas as suas necessidades. É com este posicionamento que chegamos a Minas Gerais: buscando transformar experiências”.





O Shopping Uberaba possui 200 lojas, oito salas de cinema e 1.800 vagas de estacionamento distribuídas em 31 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).