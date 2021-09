Primeiro shopping a céu aberto de Uberaba tem 20% de espaço disponível

O futuro complexo de lojas fica na Avenida Edilson Lamartine Mendes, rotatória da Avenida Fernando Costa, ao lado do Parque de Exposições (ABCZ) (foto: Romma Street Mall/Divulgação) Perto de ser inaugurado, o primeiro shopping a céu aberto de Uberaba, denominado Romma Street Mall, está com apenas 20% do seu espaço disponível para ser alugado por novas empresas.

Wagner Dias, diretor comercial do empreendimento, explica que 80% dos espaços, de 25 m² até 400 m², já foram comercializados, sendo que os mesmos serão ocupados por dez franquias, além de algumas médias e grandes empresas. Todos os contratos fechados têm duração de cinco anos.

“Gosto de usar o termo mix planejado, ou seja, cada empresa fechou um determinado espaço, a partir de suas necessidades e objetivos”, disse Dias.

Ainda segundo o diretor comercial do novo shopping a céu aberto de Uberaba, os valores dos alugueis no local se diferenciam a partir do segmento. “Por exemplo, o valor do aluguel de uma empresa de alimentação é diferente do valor de uma franquia. Estes valores são informados apenas para o interessado em alugar determinado espaço de loja após negociação e análise deste possível locatário”, explicou.

A previsão inicial de inauguração do novo shopping de Uberaba era em outubro.

O futuro complexo comercial, que contará com estacionamento próprio e segurança 24 horas, está localizado na Avenida Edilson Lamartine Mendes, rotatória da Avenida Fernando Costa, ao lado do Parque de Exposições (ABCZ).

Na tarde desta sexta-feira (10/9), a comitiva da diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberaba, presidida por Ângelo Crema, visita o novo empreendimento. O grupo será recebido pelo gestor do empreendimento, o empresário Rafael Carneiro.