Primeiro shopping a céu aberto de Uberaba é inaugurado; ainda há empregos

Romma Sreet Mall recebeu investimento de cerca de R$ 10 milhões (foto: Romma Sreet Mall/Divulgação)

O Romma Street Mall, o primeiro shopping a céu aberto de Uberaba, foi inaugurado nessa quarta-feira (01/12), com 90% de seu espaço comercializado, sendo que algumas lojas já começaram a operar.

“O empreendimento está com todos os espaços praticamente comercializados e tem expectativa de gerar 200 empregos diretos a partir desta inauguração, potencializando a qualidade do comércio de Uberaba”, ressaltou Dias.

O mall, que contou com investimento de cerca de R$ 10 milhões, abriga dez franquias.

Segundo o gestor Rafael Carneiro, o Romma Sreet Mall é um novo formato de negócio que vai atender a expectativa do uberabense e, ao mesmo tempo, movimentar a economia de toda a região, com a geração de emprego e renda.

De acordo com a assessoria de imprensa do novo shopping de Uberaba, entre os estabelecimentos comerciais do local destacam-se o Bahamas Express, Sicoob Aracoop, Cacau Show, Fonzaghi, Nho Sorvetes, Fritis Chicken, Ilha do Cosmético Vegano, Ortobom, Quibe do Zé, Sushi One, Ultrafarma, Açaí Beat, Choperia Coliseu, Espaço Janaína Ciabotti, Senhor Smart, Happy Smile, Sushi One, Ortobom, Lavanderia Qualy 24h, entre outros.

O complexo de lojas está situado na Avenida Edilson Lamartine Mendes, em frente à rotatória da Avenida Fernando Costa e ao lado do Parque de Exposições (ABCZ).