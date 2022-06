Empresa de genética de aves vai investir R$ 50 milhões em Minas

Empresa tem outra unidade em Minas Gerais, na cidade Itapagipe (foto: Divulgação / Cobb-Vantress) Cobb-Vantress vai investir R$ 50 milhões em uma unidade na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. A empresa de genética de aves norte americanavai investir R$ 50 milhões em uma unidade na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. O objetivo é fornecer as aves para clientes da região e para outros estados e, com isso, criar pelo menos 60 empregos diretos. Essa será a segunda planta no Estado. Hoje a empresa também tem unidade em Itapagipe.

O projeto prevê a construção de incubatório de ovos férteis, com a finalidade de produzir aves de um dia para produção de frango de corte no mercado brasileiro e no exterior.



O incubatório em Prata faz parte do plano de crescimento da Cobb para os próximos anos e pretende absorver a produção das granjas de Minas Gerais que já estão em obras para expandir sua capacidade produtiva, com um investimento total ultrapassando R$ 160 milhões.

A região do Triângulo Mineiro está entre as mais produtivas e promissoras do estado, a cidade do Prata está estrategicamente localizada às margens da BR-153, favorecendo muito a logística de aves e ovos.

“Além da produção de proteína animal saudável e sustentável, uma das missões da Cobb é promover o desenvolvimento das comunidades onde está inserida, por meio da geração de empregos, renda e ações sociais”, disse o diretor de Produção de Incubatórios da empresa, Eduardo Costa.

“Estamos muito felizes com a vinda da Cobb, que coloca a cidade do Prata na rota do desenvolvimento de Minas Gerais”, afirmou o prefeito de Prata, Marcel Vieira da Cunha, o Xexéu.