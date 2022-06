Caio Paes de Andrade, atual secretário de desburocratização do Ministério da Economia (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Currículo

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta segunda-feira (27/6), Caio Paes de Andrade como novo presidente da companha. O candidato indicado pelo governo federal ocupava o cargo de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia.Caio Paes será o quinto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. Antes dele, passaram pelo cargo Roberto Castello Branco, Joaquim Silva e Luna e José Mauro Coelho, todos exonerados por pressão do Executivo devido aos reajustes dos combustíveis, além do interino Fernando Borges. O mandato do executivo vai até 13 de abril de 2023.Caio Pes é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão pela Universidade de Harvard e mestre em administração de empresas pela Universidade Duke, nos Estados Unidos.O novo gestor da Petrobras também integra o Conselho de Administração da Embrapa e da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), estatal que administra o óleo lucro da União em campos produtores do pré-sal.Paes de Andrade ainda passou por empresas de tecnologia da informação, até se transferir para a administração pública em 2019, quando assumiu a presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Em agosto de 2020, Caio foi nomeado secretário especial de Desburocratização do Ministério da Economia.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda