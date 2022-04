Minas quer investir R$ 1,8 bi para melhorar rede elétrica no interior

Cemig e Governo de Minas vão investir R$ 1,8 bilhão na modernização da rede elétrica rural (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG )

O Governo de Minas Gerais e a Cemig pretendem investir R$ 1,8 bilhão até o ano de 2027 para melhorar 30 mil quilômetros de rede de energia nas áreas rurais de todo o estado. A iniciativa faz parte do programa "Minas Trifásico" para beneficiar 679 mil produtores, moradores e pequenos comércios em 739 municípios da área de concessão da Cemig.

De acordo com o executivo "o Minas Trifásico vai ampliar e tornar mais robusta a rede de média tensão no interior do estado, possibilitando a transformação da agricultura de subsistência do pequeno e médio produtor rural em agronegócio", disse em nota.

Até 2027, o governo pretende converter e construir novas linhas e entregar 30 mil quilômetros de redes trifásicas em todo o estado. Neste ano, devem ser investidos R$ 335 milhões na construção e conversão de 4,6 mil quilômetros de rede.

O governador Romeu Zema destacou que o programa beneficiará a população e contribuirá para o desenvolvimento do estado.

"Nosso objetivo é multiplicar esse impacto para centenas de milhares de outros produtores, que terão condição de produzir mais, de ganhar mais e de gerar mais empregos. A Cemig vai contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais. Chega de falta de energia e de insuficiência para atender adequadamente às necessidades do povo mineiro e do setor produtivo. O que estamos vendo aqui é um avanço enorme para o estado", disse.

Rede Trifásica

A rede trifásica de média tensão é composta por três cabos que conduzem a energia em tensão nominal de 13,8 kV, ao invés de apenas uma fase. Desta forma, amplia muito a capacidade de fornecimento de energia, além de possibilitar o uso de uma grande variedade de equipamentos e máquinas que funcionam com esta característica, aumentando as possibilidades do uso da energia elétrica.

O diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, ressaltou como deverão ser iniciados os trabalhos no campo.

"Inicialmente, serão convertidos os ramais com maior número de clientes conectados e de número de solicitações de aumento de cargas. Dessa forma, vamos eliminar gargalos existentes permitindo o florescimento do agronegócio, com maior disponibilidade de energia para irrigação, para modernização da produção de leite e para agregar maior valor na produção de café, dentre outros".