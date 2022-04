Petrobras anuncia redução no preço do botijão de gás; veja qual o valor

ME

Petrobras anuncia redução no preço do botijão de gás a partir deste sábado (foto: Barbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

A Petrobras vai reduzir o preço do botijão de gás passado para as distribuidoras. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8/4). A estatal informou que o valor médio do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) agora será de R$ 4,23 por kg, um recuo de R$ 0,25. A medida entra em vigor neste sábado (9).

Isso significa que o preço de um botijão de 13 kg ficará em torno de R$ 55, uma queda de R$ 3,27, ou seja, 5,58%. Em nota, a petroleira afirmou que a decisão foi tomada a partir do acompanhamento da evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP. "Coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras", justificou.





O reajuste mais recente feito no valor do gás havia sido realizado em 11 de março, quando foi definido um aumento de 16,1% no preço de venda às distribuidoras.





Atualmente, o botijão de 13 kg pode ser comprado pelos consumidores por cerca de R$ 113, segundo a média nacional observada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre os dias 27 de março e 2 de abril.





*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro