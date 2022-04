Banco promete desconto de até 56% em leilão de 18 imóveis em Minas

Santander leiloa imóveis em Minas Gerais (foto: Pixabay)

O Banco Santander realizará um leilão de 44 imóveis localizados em oito estados, na próxima segunda-feira (11), com descontos anunciados de até 60%. Dentre esses imóveis, 10 estão em Minas Gerais, a maioria nas cidades de Betim (3 apartamentos) e Sete Lagoas (3 lotes). O leilão será realizado pela Sold Leilões.

Além dos três apartamentos em Betim, na Região Metropolitana de BH, e os três lotes em Sete Lagoas, na Região Central do estado, estão sendo leiloadas duas casas: uma em Belo Horizonte e outra em Conselheiro Lafaiete, Região Central. Outros dois apartamentos também estão disponíveis para serem arrematados: em Contagem e no município de São Lourenço, no Sul de Minas.

Os lances iniciais desses imóveis variam entre R$ 54.390 e aproximadamente R$ 222.000. Os valores estão até 56% abaixo do preço de avaliação, segundo o banco. Os interessados têm até as 15h30 da próxima segunda-feira para dar um lance e arrematar o imóvel desejado.





Dúvidas também poderão ser tiradas no Para mais informações sobre o leilão e os imóveis que estão sendo ofertados, basta acessar o site da Sold , lá o comprador terá acesso ao edital do leilão.Dúvidas também poderão ser tiradas no site do Santander Imóveis . É permitido visitas àqueles imóveis que estiverem desocupados. Para isso, o interessado deve agendar sua ida ao local pelo e-mail imoveis.sac@sold.com.br.

Todos os imóveis anunciados estão com seus débitos de condomínio e IPTU quitados até o dia do leilão (11/04). O banco oferece um financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses para imóveis residenciais; no caso dos comerciais, esse financiamento é em até 360 meses. Já os terrenos devem ser adquiridos à vista.



Mais 8 imóveis leiloados em Minas

Ainda nessa segunda-feira (11), às 13h, o Banco Santander fará outro leilão de imóveis, dessa vez junto a Zukerman Leilões.



Serão ofertados oito imóveis em Minas Gerais, sendo quatro apartamentos e quatro casas. Esses apartamentos estão localizados em Betim (3) e Juiz de Fora, na Zona da Mata; já as casas estão distribuídas entre as cidades de Belo Horizonte (2), Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Itajubá, no Sul de Minas.

Os valores estão entre R$ 95.130 e R$ 341.460. Esses preços estão entre 50% e 56% abaixo da avaliação, segundo o banco. Para quem se interessou e pretende participar do leilão, pode fazer suas ofertas pelo site da Zukerman

Ao todo, serão mais de 350 imóveis leiloados pelo Santander por todo o país. Os lances podem ser dados até a próxima segunda e quarta-feira (13).