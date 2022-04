Presidência da Fecomércio será assumida pelo empresário Nadim Donato Filho

Nadim Donato Filho espera trazer para a Fecomércio MG uma gestão eficiente, transparente e moderna (foto: Reprodução/Sindilojas Belo Horizonte e Região)

Nadim Donato Filho será o próximo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG). O empresário ganhou apoio de 41 dos 44 presidentes de sindicatos filiados no estado. A Chapa União será a única a disputar as eleições para a gestão 2022-2026.





Em entrevista ao Estado de Minas, Nadim contou que vê a sua candidatura como honra e uma oportunidade de renovar as estruturas com uma gestão eficiente, transparente e moderna.



O empresário, com experiência de 40 anos no comércio, com as mais diversas empresas do setor lojista, tem dedicado parte dos últimos 25 anos a entidades.



"Em uma entidade é onde você consegue fazer um trabalho em prol do grupo", explica Nadim. "Você faz um trabalho na sua empresa, mas você necessita de um trabalho externo. Esse trabalho externo tem que ser feito pelos empresários, as pessoas não têm nenhum interesse em trabalhar aquilo que não as afeta diretamente", complementa.





Ele conta que esse foi um dos principais motivos para iniciar a sua caminhada nas entidades, além da sua longa experiência no ramo. O empresário já passou pela CDL Jovem, onde chegou a se tornar vice-presidente, depois se tornou diretor da Associação Comercial de Minas Gerais (ACMinas).



Fundou a Associação de Lojistas de Shopping Centers (Aloshopping) e, depois, entrou para o Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (SINDILOJAS BH) como vice-presidente e, atualmente, é o presidente da entidade – cargo que ocupa há cerca de 12 anos.





A Fecomércio MG é a entidade mais representativa do setor comercial. Junto dos sindicatos, filiados e conveniados, a associação representa 568.975 empresas do setor terciário nas 853 cidades mineiras, de acordo com a entidade. O presidente da Federação assume as presidências das três casas, o que inclui o Sesc e Senac MG.



Trabalho por expansão e aproximação do empresariado

Questionado sobre quais processos de modernização o empresário irá adotar, ele afirmou que a federação deve focar no empresariado e também em expansão.



"Nós queremos trabalhar 100% para o empresário. Já no sistema S, Senac e Sesc, cada um tem suas finalidades. No Senac, trabalhar focado nos cursos, treinamentos educacionais da área toda do comércio de bens, serviços e turismo. Já o Sesc é voltado para área social, cultural, uma área de lazer. Então nós vamos trabalhar nas atividades fins de cada um", contou Nadim ao Estado de Minas.





Para ele, a modernização é trabalhar com foco nas atividades de cada entidade.

Ainda dentre as novidades que o futuro presidente promete para a federação, ele afirma que a transparência será primordial para a gestão.



"As casas precisam demonstrar para os empresários, que é quem sustenta financeiramente, transparência nos seus processos, sejam eles licitatórios, sejam eles financeiros. Qualquer processo interno ele precisa demonstrar para o empresário onde está sendo gasto, onde está sendo trabalho, o que está sendo feito", ressalta Nadim. "Nós iremos aproximar o sistema do empresariado", complementa.





Nadim afirma que os primeiros passos na gestão não serão fáceis. Ele espera muita organização para entender os processos de funcionamento da federação.



"São 3 mil funcionários, são casas grandes, você tem o desafio de conhecer os recursos humanos para depois você conseguir fazer um planejamento estratégico", declara.





A eleição ocorrerá no dia 19 de maio e a posse da nova diretoria está prevista para o início de agosto.





Confira a composição da nova diretoria:





1. Presidente: Nadim Elias Donato Filho - Sindilojas Belo Horizonte

2. Vice-presidente: Emerson Beloti de Souza - Sindicomércio Juiz de Fora

3. Diretor: José Maria Facundes - Sindicomércio Vale do Aço

4. Diretor: Lúcio Emílio de Faria Junior - Sincateva Belo Horizonte

5. Diretor: Iesser Anis Lauar - Sindicomércio Teófilo Otoni

6. Diretor: Júlio gomes ferreira - Sindimaco Belo Horizonte e Região

7. Diretora: Valéria Clara de Oliveira Carmo - Sindicomércio São Lourenço

8. Diretor: Aureliano Zanon Alves - Sindvar Varginha

9. Diretora: Cássia Amorim Ximenes Queiroga - Secovi MG

10. Diretor: Alexandre Machado Maromba - Sindicomércio Itaúna

11. Diretor: Gilson Teodoro do Amaral - Sindicomércio Divinópolis

12. Diretor: Bento José Oliveira - Sindicomércio Conselheiro Lafaiete

13. Diretor: André Coelho Borges Medeiros - Sindicomércio Santos Dumont

14. Diretor: Marcus do Nascimento Cury - Sincagen

15. Diretor: Evando Avelar Duarte - Sindicomércio Sete Lagoas

16. Diretor: José Porfiro do Carmo - Sindicomércio Cataguases

17. Diretor: Marcelo Leitão Oliveira - Sindicomércio Barbacena

18. Diretor: Albert Cagnani - Sindicomércio Poços de Caldas

19. Diretor: Gilson de Deus Lopes - Sincovaga BH

20. Diretor: Lindomar Aparecido Ribeiro - Sindicomércio Santa Luzia

21. Diretor: José Geraldo Oliveira Motta- Sindicomércio Congonhas

22. Diretor: Gustavo Carvalho Pereira - Sincopeças BH

23. Diretor: Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik - Sindicomércio Paracatu

24. Diretor: Afonso Mauro Pinho Ribeiro - Sindicomércio Ponte Nova

25. Diretor: Robson Batista - Sindicomércio Uberlândia

26. Diretor: Hercílio Araujo Diniz Filho - Sindicomércio Governador Valadares

27. Diretor: Wander Júnior de Carvalho - Sindicomércio Patrocínio

28. Diretor: Glenn Andrade - Sindicomércio Montes Claros

29. Diretor: Alfeu Freitas Abreu - Sindicarnes Montes Claros

30. Diretor: Rodrigo Natal Rocha - Sindicomércio Araxá

31. Diretora: Vera Lúcia Freitas Luzia - Sindicomércio Ituiutaba

32. Diretor: Ricardo Texeira Batista - Sindicomércio Viçosa

33. Diretor: Alexandre Magno de Moura- Sindicomércio Pouso Alegre