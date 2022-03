'Se murro na mesa resolvesse, eu até faria', diz Bolsonaro sobre Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a questionar a Petrobras na noite desta quinta-feira (10/3), durante a sua live semanal no YouTube. Mais cedo, a estatal anunciou um novo aumento no preço dos combustíveis

Presidente defendeu que o aumento só fosse feito na próxima semana, após alteração no ICMS

"Como seria bom se a Petrobras reajustasse o preço na segunda ou terça-feira, mas não posso interferir, né... Mesmo sendo acionista majoritário", questionou.

De acordo com Bolsonaro, caso o aumento fosse adiado para a próxima semana, daria tempo dele sancionar o projeto que altera a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), aprovado hoje no Senado.