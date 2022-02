Novo santuário movimenta economia de Cássia

Cássia, no Sudoeste de Minas, está em contagem regressiva para a inauguração do maior templo do Brasil dedicado à Santa Rita de Cássia. Com previsão de inauguração em maio, o complexo religioso inclui a Igreja, de 40 mil metros quadros e capacidade para receber até 7 mil fiéis, além de infraestrutura com estacionamento, restaurante e centro comercial.O complexo, que será inaugurado pela Diocese de Guaxupé, já movimenta a economia de Cássia, com a expectatica do incremento do turismo religioso no local.A proposta é fazer do município um centro de peregrinos, como acontece todo 22 de maio, dia da padroeira de Cássia, quando a pequena cidade vê sua população de 18 mil habitantes saltar para 25 mil pessoas, nos moldes de Aparecida (SP), guardadas as devidas proporções.



Cássia vem movimentando lideranças católicas, empresariais e da sociedade civil para fazer com que a cidade siga os passos de Aparecida, em que a cidade gira em torno da Basílica de Nossa Senhora Aparecida e recebe milhões de fiéis durante todo o ano.



“O municpipio se prepara para receber os turistas que vêm a cavalo, bikes, ônibus, a pé. De qualquer forma, serão bem acolhidos”, disse o secretário municipal de Turismo e Lazer, Diego Borges

A festa dedicada à santa das causas impossíveis tem crescido consideravelmente a cada ano e, para que ela ocorra, a cidade monta uma estrutura improvisada do lado de fora da Igreja Matriz. O novo santuário vai sanar o problema.



O cenário econômico da cidade vem se transformando nos últimos meses, à medida que a inauguração, marcada para 20 de maio de 2022, se aproxima.



Um dos setores que sentem o reflexo da movimentação é o de construção. Pedreiros, pintores, encanadores têm sido muito requisitados para reformas das casas. “Antes, eu fazia dois serviços por dia, agora, chego a atender cinco pessoas num dia só. A gente faz o possível para encaixar as agendas”, disse o eletricista Benedito Amaral de Andrade, contente com o aumento do trabalho.



Em 20 de maio de 2021, foi instalado na praça central da cidade um relógio eletrônico com a contagem regressiva. Turistas e mesmo moradores não deixam de tirar uma foto para marcar o momento histórico.



A Secretaria de Comunicação da prefeitura informa que prepara o lançamento no site do município de uma página com locais de hospedagem, restaurantes, acesso ao local e outras importantes informações para os visitantes/devotos que visitarão a cidade pela primeira vez.

Hotelaria já se movimenta Com a construção do santuário, a indústria do turismo estima gerar emprego e renda na cidade e novos negócios começam a surgir. José Eduardo Almeida, dono de um hotel no centro da cidade, já iniciou a reforma da estrutura e pensa em construir um segundo pavimento. O hotel tem 44 quartos e ele quer ampliar para 110.



E não é só isso. Investiu numa locadora de automóveis, com van para traslados, e em uma agência de viagens para vender pacotes. “A cidade está se transformando demais, é preciso aproveitar a chance que o novo santuário nos trará”, disse Almeida.



Também no ramo de hotelaria, Tiago Vivaldo de Oliveira e sua mulher, Cristina da Silva Surmano Oliveira, abriram há sete meses uma pousada apostando no crescimento turístico.



O local escolhido foi a Rua Paulo Gama, uma das mais antigas de Cássia. A pousada tem seis apartamentos e capacidade para 13 pessoas. “Temos projeto para 18 apartamentos, para aproximadamente 50 pessoas. A hora de empreender é agora. Todos os nossos apartamentos são completos com ar-condicionado, frigobar, ducha e um ótimo café da manhã. A pousada ainda oferece estacionamento”, destaca Tiago, dono ainda de uma selaria e trabalha com coleiras para animais.

Tudo num lugar só

Sensível à realidade de que o turismo religioso tem crescido, e, motivado pela forte devoção à Santa Rita, herdada de sua mãe, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho, empresário cassiense, ao completar seus 70 anos, quis deixar um legado para a sua terra natal: a construção de um grandioso novo Santuário que pudesse acolher os milhares de devotos espalhados mundo afora que recorrem à Cássia para manifestar a sua fé.



O anúncio da construção foi feito em janeiro de 2018, na Câmara Municipal da cidade, por ocasião do lançamento do seu livro “A história de um empreendedor”. Em agosto do mesmo ano, máquinas e trabalhadores deram início ao longo processo de terraplenagem. Um ano depois, foram levantados os primeiros pilares do novo templo, que será doado à Diocese de Cássia.

Enquanto isso...

...Mudança no comando da Paróquia

Com a mudança, o comando da Paróquia de Cássia também será alterado, conforme determinação da Diocese de Guaxupé, que comunicou a transferência dos padres Michell Pires e Juliano Vasconcelos, de Carmo do Rio Claro, para Cássia, onde assumirão a paróquia e a Reitoria do Santuário. O atual pároco, Padre Júlio Agripino, fará o caminho inverso e assumirá a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em carmo do Rio Claro.