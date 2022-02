Uberlândia receberá investimento imobiliário acima de R$ 200 mi em 10 anos

Empreendimento em Uberlândia seguirá outros projetos da empresa (foto: Divulgação/Idealiza cidades)

Para criação de um bairro planejado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a empresa paulista Idealiza Cidades vai investir R$ 40 milhões e pretende gerar até 400 empregos diretos na construção dos edifícios comerciais e residenciais. A longo prazo, o município e a empresa esperam amentar em cinco vezes esses investimentos.

A estimativa da Idealiza Cidades é que o valor geral de vendas do novo bairro gire em torno de R$ 2 bilhões. A cadeia de produtos e serviços da construção civil terá um impacto ainda maior, com a movimentação da economia e milhares de oportunidades no mercado de trabalho.

O grupo se reuniu com representantes da Prefeitura de Uberlândia nesta semana e, segundo termos discutidos no encontro, a firma anunciou que pretende fazer um investimentos no ramo que podem chegar a R$ 225 milhões nos próximos 10 anos. A expectativa é que cerca de mil empregos diretos sejam gerados no período.

“Os detalhes sobre mais este grande investimento na cidade serão divulgados em breve, no entanto, os representantes se mostraram bastante entusiasmados em apostar na nossa cidade", disse o prefeito Odelmo Leão.

O bairro

O bairro planejado vai seguir o modelo de empreendimento lançado em 2015 na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O local tem 320 mil metros quadrados e espaço para 52 edifícios.





A Idealiza aponta como portfólio construções em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe e Amapá, com a criação de bairros planejados e home resorts.