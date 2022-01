Exportações: Uberlândia tem superávit de US$ 518 milhões

Paraguai, China, Estados Unidos e Alemanha foram os principais parceiros comerciais do município no período (foto: Prefeitura de Uberlândia/Reprodução)

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, atingiu em 2021 um superávit de 518 milhões de dólares em valores de exportação. Segundo o Ministério da Economia, as vendas para o exterior somaram US$ 802,07 milhões no último ano. Esse é o maior desempenho desde o início da série história, em 1997.

De acordo como prefeito Odelmo Leão (PP), o desempenho positivo vem da produtividade que a cidade tem com o agronegócio. “Por isso, seguimos investindo no incentivo à inovação em todos os setores e em pesquisas como a do pó de basalto”, diz o chefe do executivo.

Números e parceiros

De janeiro a dezembro de 2021, Uberlândia exportou US$ 802,07 milhões e importou US$ 283,38 milhões. Dessa forma, o saldo do superávit ficou em US$ 518,68 milhões, com incremento de 15,25% em relação a 2020, sendo o segundo melhor resultado da série histórica.

A soja puxou as compras feitas por outros países e responde por 73% das exportações uberlandenses feitas no último ano.

Derivados da extração de soja (6,1%), couro (5,7%), e milho (3%), também tiveram destaque.

Paraguai, China, Estados Unidos e Alemanha foram os principais parceiros comerciais do município no período.