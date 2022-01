Cesta básica em BH teve 2ª maior alta do país entre novembro e dezembro

Segundo o Diesse, em 2021, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (foto: Auremar de Castro/EM/D.A Press))

Segundo o Dieese, em 2021, o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais onde mensalmente é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

café em pó (65,83%), açúcar cristal (40,32%), tomate (36,76%), farinha de trigo (25,89%), carne bovina de primeira (10,20%), pão francês (3,94%), banana (1,61%), óleo de soja (0,61%) e manteiga (0,51%).

Já os produtos que tiveram queda de preço foram: batata (-20,35%), tomate (-10,03%), feijão carioquinha (-,93%), arroz agulhinha (-4,17%) e leite integral longa vida (-0,47%).

A farinha de trigo aumentou em todas as capitais do Centro-Sul onde é pesquisada. As altas mais expressivas ocorreram em Curitiba (33,82%), Belo Horizonte (25,89%), Vitória (22,50%) e Porto Alegre (17,20%). Baixos estoques de trigo e a desvalorização cambial, que encareceu o estoque importado, elevaram os preços.

A primeira semana de 2022 nem bem acabou e pesquisas divulgadas nesta sexta-feira (7/1) mostra dados de um cenário econômico nada alentador: a retração na produção industrial do país e a alta dos preços da cesta básica.Primeiro, o desempenho negativo da produção industrial pela sexta vez consecutiva nos últimos meses, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Para arrematar, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgou pesquisa sobre as altas progressivas do valor da cesta básica. E Belo Horizonte ficou entre as que tiveram maiores altas no país, entre novembro e dezembro.As altas mais expressivas, quando se compara dezembro de 2020 com o mesmo mês de 2021, foram registradas em Curitiba (16,30%), Natal (15,42%), Recife (13,42%), Florianópolis (12,02%) e Campo Grande (11,26%).As menores taxas acumuladas foram as de Brasília (5,03%), Aracaju (5,49%) e Goiânia (5,93%).Entre novembro e dezembro de 2021, o valor da cesta subiu em oito cidades, com destaque para Salvador (2,43%) e Belo Horizonte (1,71%). A redução mais importante foi registrada em Florianópolis (-2,95%).O Dieese estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário para arcar com os custos de uma família com quatro pessoas.Em dezembro de 2021, esse valor deveria equivaler a R$ 5.800,98 ou 5,27 vezes o mínimo de R$ 1.100,00.Em novembro, o mínimo necessário correspondeu a R$ 5.969,17 ou 5,43 vezes o piso vigente. Em dezembro de 2020, o salário mínimo necessário foi de R$ 5.304,90, ou 5,08 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 1.045,00.A pesquisa do Diesse revelou ainda que aumentou o tempo médio necessário para adquirir uma cesta e também o custo, levando em conta o salário mínimo.Em dezembro de 2021, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica foi de 119 horas e 53 minutos. Em novembro, a jornada necessária foi calculada em 119 horas e 58 minutos. Em dezembro de 2020, a média foi de 115 horas e 08 minutos.Quando se compara o custo da cesta básica e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em dezembro de 2021, 58,91% do rendimento para adquirir os mesmos produtos que, em novembro, demandaram 58,95%. Em dezembro de 2020, a média foi de 56,57%.Em Belo Horizonte, o valor médio da cesta básica em 2021 foi de R$ 571,11, o que corresponde a um aumento de 16,30% em relação a 2020 (R$ 491,08).A elevação observada no preço médio da cesta básica fez com que, pelo terceiro ano consecutivo, o salário mínimo perdesse poder de compra em relação ao custo da cesta básica na capital mineira.Entre novembro e dezembro, os preços dos gêneros alimentícios tiveram elevação de 1,71%.E, contrapartida, há registros de diminuições de preços para a batata (-33,57%), o arroz agulhinha (-19,92%), o feijão carioquinha (-9,88%) e o leite integral (-0,47%).Entre novembro e dezembro, houve elevação do preço médio para os seguintes itens: banana (52,42%), café em pó (25,04%), açúcar cristal (2,05%), farinha de trigo (1,82%), manteiga (0,99%), carne bovina de primeira (0,69%) óleo de soja (0,24%) e pão francês (0,23%).Em dezembro de 2021, o trabalhador belo-horizontino remunerado pelo salário mínimo comprometeu 121 horas e 2 minutos da jornada mensal para adquirir os gêneros essenciais, tempo superior ao registrado em novembro de 2021, quando ficou em 118 horas e 59 minutos. Em dezembro de 2020, o tempo comprometido foi de 119 horas e 41 minutos.Quando comparados o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, a relação foi de 59,48%, em dezembro, e 58,47%, em novembro de 2021. Em dezembro de 2020, o percentual era de 58,82%.O preço do quilo do tomate subiu em todas as cidades em 2021, com variações expressivas em Natal (102,29%), Vitória (58,53%), Florianópolis (43,85%), Rio de Janeiro (42,39%) e Belo Horizonte (36,76%).Houve diminuição da área plantada e busca por culturas mais lucrativas, por causa do menor consumo das famílias em 2021.O valor da manteiga também subiu nas 17 capitais, com taxas que oscilaram entre 0,51%, em Belo Horizonte, e 27,03%, em Vitória.O leite integral registrou acréscimos em 12 cidades, os maiores observados em Florianópolis (9,52%), Belém (7,54%), Brasília (5,75%), Salvador (5,61%) e Curitiba (5,24%).O clima seco e as geadas de julho prejudicaram as pastagens. O alto volume exportado de milho e soja elevou os valores dos insumos para o produtor.O preço do arroz agulhinha diminuiu em 15 capitais. As taxas mais expressivas foram registradas em São Paulo (-21,00%), Porto Alegre (-20,63%), Belo Horizonte (-19,92%) e Goiânia (-19,01%).Alguns motivos explicam a queda do preço médio do produto: menor demanda interna, em decorrência da queda de renda dos brasileiros e, ainda, a dificuldade de transporte, devido ao aumento do valor do frete internacional, o que elevou os estoques em vários países e reduziu o preço no exterior.O valor do feijão diminuiu em 13 cidades, entre dezembro de 2020 e de 2021. O tipo carioquinha, pesquisado no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em Belo Horizonte e São Paulo, apresentou elevação de preço apenas em Salvador (7,56%) e Campo Grande (3,22%). Nas demais cidades, houve recuo, com taxas que oscilaram entre -11,65%, em Goiânia, e -0,51%, em Recife.Já o feijão preto, pesquisado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, acumulou queda no Rio de Janeiro (-5,64%), em Florianópolis (-2,19%) e Curitiba (-2,06%).Em Porto Alegre (5,87%) e Vitória (5,15%), os percentuais foram positivos. Mesmo caindo na maior parte das cidades, o preço do feijão esteve em altos patamares durante o ano, o que reduziu a demanda interna.Os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos mostraram que, entre dezembro de 2020 e de 2021, nove produtos tiveram alta acumulada de preços em quase todas as capitais pesquisadas.Foram eles: carne bovina de primeira, açúcar, óleo de soja, café em pó, tomate, pão francês, manteiga, leite integral longa vida e farinha de trigo, no Centro-Sul, e de mandioca, no Norte e Nordeste.O preço do açúcar aumentou em todas as capitais em 2021, com taxas que variaram entre 32,12%, em Fortaleza, e 73,25%, em Curitiba.A baixa oferta interna ocorreu devido ao volume exportado, ao clima seco e às geadas de julho, que fizeram com que o preço do açúcar no varejo se mantivesse alto ao longo do ano.Todas as cidades acumularam alta no preço do óleo de soja, entre dezembro de 2020 e de 2021. O café em pó acumulou aumento em todas as cidades.Ao longo do ano, a expectativa foi de menor produção mundial. No segundo semestre, a geada e a estiagem prolongada causaram impactos na produção e na safra de 2022 e consequente diminuição da oferta e, por isso, o café foi negociado por maior preço no mercado futuro.Também a elevação dos valores do frete internacional provocou dúvidas em relação ao preço futuro. Todos esses fatores deixaram o café mais caro no varejo.O real desvalorizado diante do dólar impediu as importações de derivados lácteos. No varejo, os aumentos de preços só não foram maiores por causa da redução da renda e da demanda das famílias.Na comparação entre dezembro de 2020 e de 2021, o preço médio do quilo da batata, pesquisada no Centro-Sul, apresentou queda em todas as localidades, com taxas entre -33,57%, em Belo Horizonte, e -13,36%, em Brasília.Em 2021, aumentou a área plantada do tubérculo. Para a batata de mesa, a oferta abasteceu o mercado, principalmente na safra de inverno, o que reduziu os preços.