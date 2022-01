Sistema de Empregos de Uberlândia fez 100 mil atendimentos em 2021

Sine incorporou a oferta de cursos profissionais para a população da cidade (foto: Danilo Henriques/PMU/Reprodução)

O Sistema Nacional de Empregos de Uberlândia (Sine), no Triângulo Mineiro, realizou mais de 100 mil atendimentos em 2021.



O Sine, incorporado às frentes de trabalho realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação (Sedesth) e pela Diretoria de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda, promove ações que visam impactar diretamente na empregabilidade e renda da população uberlandense.

Esse foi o primeiro ano da gestão municipal do Sine e mais de 14 mil vagas foram captadas para o programa.

Pandemia

Com a crise sanitária, a Sedesth trouxe manutenção de cursos profissionalizantes de forma remota e, com a liberação das atividades presenciais, foi possível ampliar a oferta de cursos e a inauguração de um centro profissionalizante, o Complexo Social Tocantins.

Todos os cursos oferecidos durante o período mais restritivo da pandemia e agora, são gratuitos. Eles abrangem áreas da gastronomia, mecânica, informática, maquiagem, vendas, marketing, tecnologia, costura e estética.

Podem participar as pessoas que tem mais de 16 anos, com escolaridade compatível com a especificidade de cada curso e renda familiar de no máximo três salários mínimos.

Foram 46 modalidades de cursos oferecidas, com a cooperação de 12 parceiros – ao todo, 968 pessoas foram inseridas no mercado de trabalho novamente. No dia 20 de dezembro de 2021, foram entregues 3 mil certificados de conclusão de curso.