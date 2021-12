Inflação em Uberlândia fica em 0,37% em novembro, puxada pela gasolina

A inflação em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi de 0,37% em novembro segundo o Centro de Estudo, Pesquisas e Projetos Econômicos-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (Cepes-UFU).

A variação de novembro ficou 0,67% ponto percentual abaixo da taxa registrada em outubro (1,04%). O acumulado no ano é de 7,76%, e, nos últimos 12 meses, de 9,06%.

Janeiro: 0,27

Fevereiro: 0,72

Março: 0,70

Abril: 0,38

Maio: 0,89

Junho: 0,48

Julho: 0,69

Agosto: 0,91

Setembro: 1,05

Outubro: 1,04

Novembro: 0,37

Cerca de 500 estabelecimentos e 235 subitens compõe os dados coletados pela universidade mensalmente, para registrar as informações do consumo no município do Triângulo.