Chuvas em MG: evento propõe medidas para ajudar produtores rurais afetados

O encontro aconteceu na sede do Sistema FAEMG, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (3/2) (foto: Faemg/Divulgação )

Para tentar amenizar os prejuízos dos produtores rurais mineiros, que sofreram com as fortes chuvas do fim do ano passado e do início deste ano , um evento com representantes do setor e dos governos federal e estadual aconteceu nesta quinta-feira (3/2).





A mobilização Ajuda Minas foi promovida pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos. Representantes do poder público se colocaram dispostos a colaborar com ações efetivas, que ajudem a minimizar as perdas. Além disso, prometeram se esforçar para que as soluções não fiquem apenas nos discursos e cheguem aos produtores, no campo. A maior dificuldade estaria relacionada com a liberação de recursos em Brasília.





Os problemas climáticos foram os principais temas da pauta dos debates. Outras questões que também afligem os produtores rurais foram discutidas, entre elas:

Projetos de lei para facilitar os barramentos (que garantem a água para os períodos de seca e as contenções para as épocas das fortes chuvas)

Isenção de tributos para o agronegócio (para que os produtos cheguem mais baratos ao consumidor brasileiro),

Aposentadoria da mulher rural

Mais recursos para o setor

Menos burocracia para acesso ao crédito





“O Ajuda Minas teve o objetivo de canalizar os fatos e as necessidades geradas pelas fortes chuvas e mostrar, de maneira clara, transparente e amigável para os nossos governantes. Esperamos que eles tomem as providências devidas”, disse o presidente do Sistema FAEMG, Antônio de Salvo.





“Mais do que esperar resultados, vamos continuar cobrando para que os nossos produtores possam voltar a produzir, que é o que eles sabem fazer e o que as cidades precisam, pois as pessoas têm que se alimentar. Tratamos aqui deste passado recente, mas também vimos e reforçamos que temos que planejar melhor o futuro, porque os problemas climáticos continuarão sendo uma realidade”, concluiu.





O evento aconteceu na sede do Sistema Faemg, em Belo Horizonte, e reuniu o secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Marcos Montes; o secretário de Política do MAPA, Guilherme Bastos; o secretário de Agricultura familiar do MAPA, Márcio Cândido; o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma; o deputado federal Diego Andrade; o deputado estadual Antônio Carlos Arantes; o vice-governador, Paulo Brant; a secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini; além de mais nove deputados estaduais e federais.





Também participaram superintendentes do Sistema FAEMG, representantes de instituições financeiras e de outras autarquias relacionadas ao agronegócio; e presidentes de Sindicatos de Produtores Rurais de todo o estado.

