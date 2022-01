Chuvas afetam mais de 120 mil produtores rurais de Minas Gerais

Os alagamentos provocados pelas chuvas intensas, dos últimos dias, prejudicam os produtores rurais de Minas (foto: Divulgação Emater-MG)

Um levantamento preliminar feito pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) mostra que cerca de 127 mil produtores rurais do estado sofreram algum tipo de dano por causa das chuvas nas últimas semanas. O estudo aponta que a situação foi relatada em 416 municípios do estado, o que representa 48,7% do total.





Entre os municípios com estimativa de áreas afetadas, a produção de feijão 1ª safra foi a mais prejudicada, com 42,2% da área a ser colhida. As Regiões Norte, Cerrado, Nordeste, Leste e Central foram as mais atingidas.





Já na produção de hortaliças, é estimado um comprometimento de 37% da área, principalmente nas Regiões Nordeste, Leste e Central do estado. A produção de milho (safra verão) tem uma estimativa de 23,3% de área afetada, com destaque para as Regiões Norte, Nordeste e Central.





Abastecimento





De acordo com informações coletadas pela entidade na Ceasaminas, até o momento, não houve nenhum impacto significativo na oferta de frutas e hortaliças para o mercado atacadista. Porém, em algumas praças da Ceasa no interior do estado, houve redução de oferta de produtos como beterraba, mandioca, quiabo e mandioquinha-salsa, comercializados nos mercados locais e regionais.





Nos bolsões verdes das regiões metropolitanas, onde se concentra a maior produção de folhosas, ainda há possibilidade de impacto no abastecimento por causa das condições climáticas. A Emater-MG lembra que, no período chuvoso, já é comum ocorrer a redução da área plantada nestes locais.





Há ainda alguns pontos de interdição em rodovias que podem prejudicar o escoamento de produtos como morango e batata, principalmente nas Regiões Sul e Campo das Vertentes.





Pecuária





Na pecuária leiteira, a estimativa é de que 21,4% da produção de leite tenha sido comprometida, principalmente nas Regiões Nordeste, Leste e Central. Uma pesquisa feita pelos técnicos da empresa com 96 laticínios no estado indicou uma queda, em média, de 9% na captação de leite, principalmente pela dificuldade de deslocamento em algumas localidades.





Outras atividades que registram possibilidade de dano com as chuvas foram piscicultura (28,3%), avicultura caipira (23,7%), pecuária de corte (17,7%) e suinocultura caipira (15%).





Assistência Técnica aos produtores





“Desde o início das chuvas em dezembro, os técnicos da Emater-MG estão fazendo o levantamento dessas áreas afetadas e das estradas vicinais com problemas. Todas essas informações são encaminhadas ao governo do estado e às prefeituras. Os dados contribuem na elaboração dos decretos municipais de emergência e na elaboração de ações emergenciais”, informa o diretor técnico da Emater-MG, Gelson Soares Lemes.





Segundo ele, a entidade também está apoiando os produtores rurais no controle fitossanitário das lavouras, “pois neste período de chuvas, aumenta a incidência de doenças fúngicas nas plantas. Também damos assistência aos produtores rurais na elaboração de projetos para recuperação de estruturas danificadas nas propriedades rurais.”

Ele lembra ainda que os técnicos da empresa elaboram laudos e projetos técnicos para os produtores que precisam conseguir recursos junto aos agentes financeiros.





Outra ação da empresa neste período é o apoio aos agricultores do semiárido mineiro que têm direito ao Garantia Safra, um benefício do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Ele é pago aos agricultores inscritos, com renda mensal de até um salário-mínimo e meio, com plantio entre 0,6 e 5 hectares, e que tiverem perdas comprovadas por estiagem ou excesso de chuva em lavouras como feijão, milho, arroz, mandioca e algodão.





Levantamento detalhado das áreas afetadas





Segundo o Sistema FAEMG/SENAR/INAES, é esperado para o início da próxima semana um primeiro levantamento detalhado das perdas e dificuldades causadas pelas chuvas nas comunidades rurais de Minas Gerais. A apuração está sendo feita, em caráter emergencial, através de formulário eletrônico enviado pela entidade a seus 386 sindicatos rurais, parceiros e entidades cooperadas. O prazo para respostas vai até segunda-feira (17/1).





“De posse dessas informações teremos condições de estruturar uma forma mais efetiva de apoiar os produtores rurais atingidos. O levantamento também possibilitará a apresentação de pleito junto ao governo do estado e demais instituições”, explica Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema FAEMG.





Outro reforço nesta força tarefa são os técnicos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), que intensificaram as visitas às propriedades, auxiliando no diagnóstico e orientando os produtores mais atingidos.



“Essas chuvas, no momento, estão atrapalhando as lavouras porque a Região Metropolitana de BH é um cinturão forte de produção de hortifrutis. O excesso de chuvas está criando um ambiente ainda mais propício para o crescimento de doenças, além de não permitir os tratos culturais adequados”, explica Caio Coimbra, analista técnico do Sistema FAEMG/ SENAR/ INAES.





Segundo ele, certamente, haverá queda na produtividade. “Com essa queda, o fornecimento ficará prejudicado e o preço dos alimentos, nos sacolões e supermercados, vai subir.”

Ainda de acordo com o analista técnico, a produção deve ficar prejudicada pelos próximos 60 dias.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz