Chuvas trazem perdas a produtores e causam aumento de preço na Ceasa

Adelmo mostra que as chuvas afetaram a qualidade dos produtos (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)



As chuvas que deixaram um rastro de lama, pessoas desabrigados e até mortos em Minas, têm reflexo também na mesa do consumidor. Na manhã desta quarta-feira (12/1), os expositores, produtores e consumidores viram o resultado das águas tanto na queda da qualidade dos produtos quanto no aumento dos preços na Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa Minas), em Contagem.





Vídeo que circula nas redes sociais mostra produtores atravessando de barco na estrada que liga Pompéu à BR-040 para abastecer o caminhão. A região está totalmente tomada pela enchente https://t.co/EcESAuX2Ta pic.twitter.com/fOrrtcm8nU — Estado de Minas (@em_com) January 12, 2022 "O que sobrou é de qualidade muito ruim. As folhas estão melando ou queimadas", afirma. Em função da pouca oferta, além da qualidade inferior, o consumidor ainda terá que pagar mais caro. "Estamos vendendo a um preço muito mais alto do que de costume. Alguns produtos suibram de preço até 300%", diz.

Uma dúzia de couve, que era vendida por R$ 10, há duas semanas, agora sai por R$ 30. A alface crespa que era R$ 1, nesta quarta, era vendida a R$ 2,50. "A alface está muito queimada, muito estragada. Tem que ser consumido rápido. Não dá para ser consumida no dia seguinte", lamenta. Ele ainda não conseguiu calcular os prejuízos.

O comerciante Wilson Ribeiro terá que passar o aumento de preço ao consumidor do sacolão (foto: Jair Amaral/EM/DA PRESS)

O comerciante Wilson Ribeiro de Paulo, proprietário de um sacolão no Bairro Atlo dos Pinheiros, na Região Noroeste de Belo Horionte, destaca que outro problema é que as chuvas danificaram muito as estradas. "Tudo está bem mais caro. Alguns produtos tiveram alta a cima de 100%, como cenoura, batata, abóbora", afirma. Ele abastece no Ceasa todas as segundas, quartas e sextas. "Segunda, os produtos estavam bem ruins, melhorou um pouco, mas as coisas estão bem caras".





Wilson disse que não consegue manter o preço antigo e terá que repassar o aumento para o cliente. "A abóbora Itália de R$ 4,99 teve que passar para R$ 10,90, a cenoura passou de R$ 4,90 para R$ 7, 90 e o repolho, que saía por R$ 1,90 passou para R$ 2,90."

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os produtores atravessando de barco uma região totalmente tomada pela enchente para abastecer o caminhão que seguiria para a Ceasa. O vídeo foi gravado na estrada que liga Pompéu à BR-040.