Petrobras anuncia o 1º aumento do ano nos preços da gasolina e do diesel

A direção da Petrobras justificou os aumentos para "garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento" (foto: Marcello Casal Jr./ABr)

Bolso do consumidor

A Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento de 4,85% no preço da gasolina para as distribuidoras, passando dos atuais R$ 3,09 para R$ 3,24. Desde janeiro de 2021, o preço da gasolina acumula alta de 77,04%.Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, um reajuste de 8,08%. Desde janeiro do ano passado, o diesel já subiu 78,71% nas refinarias.A direção da Petrobras justificou os aumentos para “garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras”.Em 2021, os preços de gasolina e diesel para o consumidor final nos postos subiram mais de 44%, gás de cozinha, 33%, e GNV, 36%, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP).Isso ocorre porque nem sempre é repassado para a bomba o reajuste anunciado pela Petrobras às distribuidoras. O preço final tem ainda outros componentes como a margem de lucro dos postos e os impostos.