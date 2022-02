ANTT prorroga prazo do termo aditivo de concessionária da BR-040

Trecho entre Brasília e Juiz de Fora está em processo de devolução pela Via 040 (foto: Divulgação/Via 040)

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, em reunião nesta quinta-feira (3/2), a prorrogação, por mais 18 meses, do prazo de vigência do termo aditivo, firmado entre a agência e a Via 040, concessionária que administra a BR-040 no trecho entre Brasília e Juiz de Fora.





O objetivo do termo aditivo é estabelecer as condições de prestação dos serviços essenciais e as responsabilidades durante o período de transição e na transferência da concessão decorrente do processo de relicitação da rodovia.









Por este termo, a concessionária tem a obrigação de manter condições de prestação dos serviços de manutenção, conservação, operação e monitoração. Segundo a ANTT, “os investimentos ficam para serem executados no próximo contrato de concessão a ser celebrado posteriormente.”

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.