Com contrato assinado, CCR assume o Aeroporto da Pampulha no 2º trimestre

O Aeroporto da Pampulha receberá investimentos de R$ 65 milhões nos três primeiros anos da concessão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Representantes do Grupo CCR e do governo de Minas oficializaram nesta quarta-feira (2) a concessão do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, à iniciativa privada. A empresa vai assumir a operação do terminal com investimento total de cerca de R$ 151 milhões.

O evento de assinatura do contrato nesta quarta, no próprio aeroporto, contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo), Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, Cristiane Gomes, diretora-corporativa da CCR Aeroportos, entre outros envolvidos na operação.



Zema celebrou a concessão e disse que ações como essas levam a um "desenvolvimento sustentável".

"Um estado como Minas Gerais, sem recursos, é um estado que necessita do setor privado para complementar aportes de capital. (...) Fico extremamente satisfeito, dando mais um passo em direção àquilo que vai levar o estado a um desenvolvimento mais sustentável no futuro", disse o governador.





A assinatura do contrato foi feita no saguão do aeroporto, nesta quarta-feira, com a presença do governador Romeu Zema (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)

O Grupo CCR pretende revitalizar o aeroporto como um todo. A adição de um terminal de aviação geral, sistema de pistas de táxi-aéreo, além da recuperação parcial do pavimento da pista e preparação para novos hangares são algumas das novidades.

Nos primeiros três anos, serão R$ 65 milhões investidos. A concessão tem prazo de 30 anos.

Também consta em contrato o pagamento anual de outorga variável, que corresponde a um percentual da receita bruta auferida pela CCR. A concessionária estima que irá arrecadar cerca de R$ 200 milhões em impostos ao longo dos 30 anos.

A CCR vai assumir o Aeroporto da Pampulha no fim do segundo trimestre deste ano. Até lá, haverá um período de transição operacional entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e a concessionária.

O Aeroporto da Pampulha foi arrematado em leilão na Bolsa de Valores (B³) em 5 de outubro de 2021, por R$ 34 milhões. O Grupo CCR também opera o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana da capital, por meio da BH Airport, em parceria com Zurich Airport International e Infraero.