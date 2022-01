Cachaçaria mineira tem faturamento de quase R$ 7 milhões em 2021

A loja tem mais de dois mil rótulos de cachaças artesanais em seu catálogo (foto: Divulgação/ Cachaçaria Nacional ) A maior loja de cachaças online do mundo encerrou 2021 com mais de R$ 6,5 milhões de faturamento. Com origem em Minas Gerais, a Cachaçaria Nacional está no mercado há 12 aos e viu o crescimento ser ainda maior durante a pandemia. De 2019 para 2021, a receita ampliou 70%.









Em 2019, ano pré-pandemia, o faturamento da cachaçaria foi de R$ 4.860 milhões. Já em 2021 houve um salto para R$ 6.500 milhões. A diferença é atribuída a crise causada pelo coronavírus em 2020, que fez os consumidores passarem a comprar mais pela internet e, também, beber mais álcool.





"A cachaça ganhou bastante espaço nos últimos anos pois as pessoas estão procurando conhecer melhor essa bebida tão versátil e saborosa e que carrega o DNA do nosso país", diz Rafael.





A loja tem mais de dois mil rótulos de cachaças artesanais em seu catálogo e teve 1.322.139 visitantes durante o ano passado, mais do que em 2019, quando o número chegou a 1.166.254 visitantes.





Segundo o Anuário da Cachaça 2021, feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o número de estabelecimentos produtores de cachaça e de aguardente registrados no ministério cresceu 4,14 % no último ano.

Minas Gerais lidera o ranking com 397 locais registrados. Em seguida, estão os estados de São Paulo (128), Espírito Santo (67), Rio de Janeiro (64) e Santa Catarina no 5º lugar, com 47 produtores registrados.

O estudo também revelou o número de marcas de produtos classificados como Cachaça e Aguardente de Cana registradas no Ministério. Em 2020 foram 5.523, enquanto 2019, eram 4.705 registros.





A expectativa da Cachaçaria Nacional para 2022 é superar o faturamento de 2020, quando houve um grande aumento nas vendas causado pela pandemia. O cenário calculado é de R$ 7.100 milhões de lucro.





"Meu objetivo através da loja é mostrar a importância das cachaças na história do nosso país e como essa bebida, que acaba sendo alvo de preconceito por parte de algumas pessoas, possui qualidade e não fica devendo em nada no comparativo com as bebidas importadas", finaliza Rafael Araújo.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.