Cachaça mineira está entre as vencedoras de concurso internacional

Cachaça mineira está entre as melhores do mundo, eleita em concurso internacional (foto: Freepik/Reprodução ) A cidade de Mato Verde, no Norte de Minas, começou a semana em festa. A famosa cachaça produzida na cidade, Famigerada Bruta, foi premiada com ‘Medalla de Oro’ no concurso internacional Catad’Or World Wine Awards, realizado em Santiago, no Chile.









Outras cachaças brasileiras também foram premiadas, como a Cachaça Tellura Amburana, do Rio de Janeiro; e a Dom Tápparo Carvalho Americano, de São Paulo. Ambas receberam a mais alta honraria do concurso: a ‘Medalla Gran Oro’.





Impulsionamento para o mercado externo





A noite de degustação foi realizada pelo Catad'Or, em parceria com a Embaixada do Brasil no Chile, o Instituto Brasileiro de Cachaça (Ibrac) e a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra). A participação das marcas teve o apoio do Projeto Setorial de Promoção às Exportações de Cachaça.





"Estamos abrindo portas para muitas empresas brasileiras, principalmente pequenos produtores, se apresentarem e se promoverem no circuito internacional”, pontuou Carlos Lima, diretor executivo do IBRAC.





Ele explica, ainda, que ações como esta têm potencial de aumentar a base exportadora de cachaça no mercado externo. Assim, consolidar o reconhecimento da bebida como um “destilado genuinamente brasileiro e de qualidade internacionalmente competitiva”.