Um quinto dos brasileiros passaram a beber mais na pandemia, diz pesquisa

Quanto menor a faixa etária, maior foi o consumo alcoólico: 24,5% dos enmtrevistados entre 16 e 24 anos admitiram o aumento, contra 73,6% que afirmaram não ter alterado.



Na faixa entre 25 e 34 anos, 22,4% também beberam mais, contra 75,6%. Entre pesquisados na faixa etária de 45 a 59 anos, o consumo de bebida aumentou 21%, contra 76,6% que não mudaram seus hábitos. Acima dos 60, 16,4% disseram estar bebendo mais, contra 80,4%.

Brasileiros com grau de instrução fundamental, estão bebendo mais: 21,5% aumentaram o consumo de bevidas, contra 74,5%. Com graduação no ensino médio, 20,4% bebem mais, contra 78%, e entre pessoas com nível superior, 18,6% disseram aumentar o consumo contra, 79,4%.

Entre os pesquisados moradores nas regiões Norte e Centro Oeste, 23,2% admitiram estar bebendo mais, contra 74,4%. Seguidos pelo Sul do país, com 21,9% contra 75,1%. Sudeste, com 19,7%, contra 78,6%; e Nordeste, 18,5% contra 77,8%.



Foram ouvidas 2.020 pessoas, entre 1º e 4 de março. Participaram do formato on-line de coleta dos dados cidadãos maiores de 16 anos em 174 municípios de 26 estados e do Distrito Federal



Segundo o instituto a amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2% para os resultados gerais. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/20.