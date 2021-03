Enfermeira cai em fake e libera vacinação de pessoas fora da faixa etária

Entre os vacinados de forma errônea em Uberaba estão o ex-prefeito Paulo Piau, de 67 anos, e a ex-primeira-dama, Heloísa Piau, de 65 anos (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)



número de pessoas que foram vacinadas na faixa etária entre 65 e 69 anos, e ainda por qual motivo a servidora da área de imunização orientou as enfermeiras responsáveis pelos drives a vacinar apenas algumas pessoas com mais de 65 anos e, finalmente, sobre qual será o posicionamento da Secretária de Saúde com relação a sua atitude equivocada. A reportagem questionou a Secretaria de Saúde de Uberaba, por email, sobre o de pessoas que foram vacinadas na faixa etária entre 65 e 69 anos, e ainda por qual motivo a servidora da área de imunização orientou as responsáveis pelos drives a vacinar apenas algumas pessoas com mais de 65 anos e, finalmente, sobre qual será o posicionamento da Secretária de Saúde com relação a sua atitude equivocada.





No entanto, a nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde, enviada por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, não esclareceu. "Trata-se de fake news as informações veiculadas nas redes de que a Secretaria Municipal de Saúde fez um chamamento para vacinar idosos 65 anos acima. Isto não ocorreu. Estas informações falsas provocaram correria aos pontos de vacinação. Tão logo a Secretaria de Comunicação soube da veiculação, produziu uma postagem no sentido de alertar quanto à falsa notícia", dia a nota.



A mensagem da prefeitura ainda fala sobre a liberação da vacinação por parte da enfermeira. "Contudo, partiu de uma servidora da referência Técnica em Imunização, orientação às enfermeiras responsáveis pelos drives, de vacinarem idosos com mais de 65 anos que estivessem acompanhando os de 72 anos – público-alvo da vacinação desta segunda-feira. Esta orientação não passou pela Comissão de Vacina e nem sequer fora comunicada à Secom para divulgação, como é de praxe. As mil doses constantes de AstraZeneca têm prazo de validade até o fim do mês de março. Partindo do pressuposto que estão sendo vacinadas cerca de 1.600 pessoas por dia, não havia o risco de as doses ficarem perdidas. As doses estão sendo destinadas aos profissionais de saúde, conforme previsto pelo Ministério da Saúde”, finaliza a nota.



Diante de trecho da nota da prefeitura que diz que a servidora orientou às enfermeiras responsáveis pelos drives, a vacinarem idosos com mais de 65 anos que estivessem acompanhando os de 72 anos, a reportagem novamente questionou: "Então quem o ex-prefeito e a ex-primeira dama estavam acompanhando com esta idade?", mas também não obteve resposta.



O cronograma de vacinação de Uberaba, de acordo com a Secretaria de Saúde, segue imunizando nesta terça (30/03), quarta (31/03) e quinta-feiras (1º/04), idosos de 69, 70 e 71 anos, respectivamente.



No sábado (03/04) serão vacinados idosos de 68 anos, e no domingo (04/04), idosos de 67 anos. Já na segunda (05/04) e terça-feiras (06/04) da próxima semana, serão vacinados os idosos de 66 e 65 anos, respectivamente.



Dentistas

Uberaba começou a vacinar nesta segunda-feira (29/03) os dentistas, a partir dos 44 anos. A cidade recebeu do início desta semana a 9ª remessa de doses de CoronaVac que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, deverá atender, nos próximos dias, 23% do público de idosos de 65 a 69 anos, 22% do público de idosos de 70 a 74 anos e 4% do público de profissionais da saúde. Já as novas doses de AstraZeneca serão voltadas para 7% do público de idosos de 65 a 69 anos.



Nesta 9ª remessa, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 6.760 doses de vacinas, das quais 650 são da AstraZeneca e 5.810 são da CoronaVac.



O município de Uberaba e outras 26 cidades de sua Regional de Saúde Triângulo Sul já receberam quase 100 mil doses de vacinas contra a COVID-19, desde o início da campanha de vacinação. Só em Uberaba já foram entregues cerca de 50 mil doses.

