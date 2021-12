Santa Rita do Sapucaí entra na disputa pela fábrica da Heineken em Minas

Santa Rita do Sapucaí é um dos 853 municípios mineiro que querem a cervejaria (foto: divulgação prefeitura)

A prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, entrou na disputa pela fábrica da Cervejaria Heineken em Minas Gerais. Além dos contatos já realizados com representantes da multinacional, a prefeitura produziu um vídeo e publicou em suas redes socais para chamar a atenção do grupo.

A Cervejaria Heineken vai investir cerca de R$ 2 bilhões na instalação de uma fábrica do grupo em Minas Gerais. Em dezembro do ano passado a empresa anunciou que a unidade seria em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de BH. Porém, na semana passada (13/12) a cervejaria comunicou que não iria mais se instalar no município.

O Grupo Heineken afirmou então que a construção da nova fábrica da empresa será mesmo em Minas Gerais e que a nova localidade do estado será anunciada em breve. Desde então, quase todos os 853 municípios mineiros manifestaram interesse em receber o investimento bilionário, conforme confidenciou uma fonte da Agência de Desenvolvimento de Minas Gerais (INDI) ao Terra do Mandu.

A disputa entre prefeituras

A prefeitura de Santa Rita do Sapucaí quis mostrar todos os atrativos para receber a unidade da Heineken, como localização privilegiada, água mineral de qualidade, infraestrutura logística, tecnologia e mão de obra especializada são fatores relevantes oferecidos à multinacional.

Segundo a administração, desde que a Cervejaria Heineken anunciou sua decisão de alterar o local de instalação de sua nova unidade fabril em Minas Gerais, o município de Santa Rita do Sapucaí, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, fez contato com dirigentes para se colocar como opção para a multinacional.

“Os contatos diretos oferecendo Santa Rita do Sapucaí aos representantes da cervejaria foram iniciados logo após a divulgação de que a companhia havia desistido, na segunda-feira (13), de erguer as instalações na cidade de Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas que desejaria manter a unidade em solo mineiro. A proposta foi recebida e a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí se colocou à disposição da companhia cervejeira para discussão e análise da carta de intenções apresentada”.

A Cervejaria Heineken anunciou na semana passada (13/12) que procura um novo local em Minas Gerais para receber a fábrica do grupo no estado. O comunicado foi feito após a Heineken desistir da instalação da unidade

O que diz a Heineken

Ao ser questionado nesta quarta-feira (22/12), o Grupo Heineken afirmou à nossa reportagem que mantém o compromisso com Minas Gerais e que, em breve, a companhia anunciará a nova área em que será instalava a fábrica da cervejaria.

Cervejaria afirma que decisão sairá em breve (foto: Divulgação Heineken)

Sobre o Grupo Heineken

O Grupo Heineken chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A ("Brasil Kirin"), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM).



No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo Heineken é composto por Heineken, Sol, Amstel, Tiger, Lagunitas, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da Heineken NV, a maior cervejaria da Europa.