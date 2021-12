Após Uberaba, Patrocínio entra na 'briga' para ter fábrica da Heineken

O prefeito de Patrocínio, Deiro Marra, enviou ofício para a empresa, destacando os potenciais da cidade (foto: Redes Sociais/Divulgação) Mais uma cidade de Minas Gerais anunciou entrar na ‘briga’ pela instalação da Heineken. Após Uberaba, através de ofício do vereador Túlio Michelli (PSL) enviado para a prefeitura na segunda-feira (13/12), solicitando ações para atrair a empresa para o município, agora chegou a vez de Patrocínio.

“Patrocínio entrou pra valer no páreo para participar do projeto de sediar a construção de uma fábrica da cervejaria Heineken, antes prevista para Pedro Leopoldo. Manifestamos de forma oficial nosso interesse tanto junto à presidência da HEINEKEN Brasil quanto à Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior e presidência do INDI - Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais”, destacou o prefeito.



Marra ressaltou ainda que Patrocínio possui potenciais que atendem plenamente aos pré-requisitos exigidos pela Heineken, como, por exemplo, boa capacidade hídrica (inclusive nascentes minerais) e logística para facilitar o escoamento para diversas regiões e mínimos impactos ambientais locais.



“Por enquanto é um sonho. Mas o importante é que estamos tentando, correndo atrás, fazendo de nossa parte”, considerou o prefeito de Patrocínio.



Na última segunda-feira (13/12), a Heineken anunciou que não vai mais construir uma nova fábrica em Pedro Leopoldo, mas reafrmou que a intenção é de manter o empreendimento em Minas Gerais.