Em dois dias, seis empresas prometem gerar mais de 300 empregos em Uberaba

Uberaba, a maior cidade do sul do Triângulo Mineiro, contra com quatro distritos industriais (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Duas empresas anunciaram nessa quarta-feira (15/12) que nos próximos anos vão, juntas, gerar em Uberaba, no Triângulo Mineiro, 53 empregos, diretos e indiretos, a partir de um investimento total de R$ 2,145 milhões. É que na terça-feira (14), elas tiveram seus projetos de lei de doação de área pública e concessão de estímulos fiscais aprovados pela Câmara Municipal.

Os dois anúncios aconteceram na mesma semana em que outras quatro empresas prometeram investir R$ 10,2 milhões e gerar 260 empregos, entre diretos e indiretos, depois de o Executivo enviar projetos de lei semelhantes e os mesmos também terem sido aprovados pelo Legislativo, fato que aconteceu na última segunda-feira (13/12).

Todas as áreas doadas por Uberaba às empresas estão localizadas no Distrito Industrial da cidade.

As empresas, que preferiram não divulgar as datas do início de suas obras, informaram que durante a construção das novas unidades vão utilizar, preferencialmente, fornecedores e prestadores de serviços locais, inclusive de construção civil, sediados na cidade.

As duas mais novas empresas contempladas pelo município são a MPS Processos Industriais e a Engemak Manutenção e Soluções Industriais Ltda.

MPS

A empresa MPS Processos Industriais, que atua no mercado com a produção de máquinas e equipamentos industriais, informou que o seu investimento estimado será de R$ 945.000,00, gerando oito novos empregos diretos e 20 indiretos, no Distrito Industrial II.

Engemak

Já a Engemak Manutenção e Soluções Industriais Ltda., que atua no mercado de prestação de serviços de manutenção industrial, serviços de usinagem em geral, caldeiraria, montagem e manutenção industrial e mão de obra, declarou que o seu investimento estimado será de R$ 1,2 milhão, gerando 15 novos empregos diretos e dez novos empregos indiretos, no Mini Distrito Vallim de Melo.

Confira mais detalhes sobre cada uma das outras quatro empresas que nos próximos anos também vão construir novas unidades em Uberaba:

P&R7 Transportes

A empresa P&R7 Transportes EIRELI, que atua no mercado de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, informa que prevê o investimento de R$ 922 mil, gerando cinco novos empregos diretos e 50 novos empregos indiretos, em área do Distrito Industrial III.

Alfa

A Alfa Indústria e Comércio de Plásticos Injetados Ltda. atua com a produção e industrialização de materiais plásticos injetados para o ramo de cosméticos, material de limpeza, alimentício, armazenamento de mercadorias de terceiros e atividades de consultoria em gestão empresarial.

A empresa tem a estimativa de investir R$ 4.939.400,00 e gerar 25 novos empregos diretos e 90 indiretos, em área do Distrito Industrial IV.

Rama

A Rama Indústria de Artefatos de Borracha Ltda. atua no mercado com a produção de raspas de borracha e fios de aço reciclados de pneus usados e inservíveis. O investimento estimado para a construção de nova sede em Uberaba será de R$ 3.320.000,00, com expectativa de gerar 16 novos empregos diretos e 30 indiretos, em área no Distrito Industrial II.

Souza e Souza

Por fim, a empresa Souza e Souza Comércio e Serviços Ltda., que atua no mercado de prestação de serviços de engenharia, obras e construções civis, declarou que vai investir na construção de sua nova unidade em Uberaba um total R$ 1.115.000,00, com a intenção de gerar 40 novos empregos diretos e 10 novos empregos indiretos, em área no Distrito Industrial II.