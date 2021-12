Para criar novos empregos, Poços de Caldas aposta no turismo rural

Para incrementar os empregos na cidade, Poços de Caldas, no Sul de Minas, aposta no turismo rural. Um grupo do Sindicato dos Produtores Rurais de Poços de Caldas e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) passou uma semana mapeando o potencial turístico de Poços para incluir no roteiro. NNo último dia 10, estas entidades apresentaram o Programa de Agente de Turismo Rural, que vai treinar 15 pessoas a partir do dia 17 de janeiro. Serão seis meses de treinamento.O curso aborda produtos e serviços turísticos, segurança, condução de turistas, comercialização e negócios turísticos, meios de hospedagem, serviços de alimentação e roteiros. O programa atraiu produtores de queijo, café, cachaça, organizadores de eventos, esportistas, guias de turismo e proprietário de restaurante rural.“A expectativa é que estes profissionais estejam aptos a oferecer serviços de apoio aos turistas que visitam Poços de Caldas em busca de experiências rurais, como o contato com a produção de cafés especiais, cachaças e queijos. O momento é muito oportuno para diversificar a oferta turística, garantindo um maior tempo de permanência dos visitantes na região e, naturalmente, aumentando as receitas de quem trabalha no setor”, afirmou Gustavo de Paiva Resende Toledo, instrutor do programa.