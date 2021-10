Todas as atividades estão liberadas com lotação máxima em Poços

Bares e restaurantes, por exemplo, podem funcionar sem restrição de horário (foto: Marcelo Ikeda Tchelão/Pixabay) Todas as atividades estão liberadas, sem restrição de horário e com lotação máxima, em Poços de Caldas a partir desta quarta-feira (20/10). A prefeitura da cidade do Sul de Minas decidiu dar esse último passo quanto à flexibilização de funcionamento após o avanço da vacinação contra COVID-19 e a queda dos indicadores da doença.

Vale reforçar, no entanto, que as normas de higiene continuam: os moradores precisam usar a máscara, respeitar a distância de segurança e usar álcool em gel.

A nova etapa, portanto, determina que todas as atividades e serviços poderão funcionar sem limite de horário e lotação. Segundo o comitê que faz parte da secretaria de Saúde da cidade, as atividades que envolvem danças, bares, hotéis, lanchonetes, restaurantes, casas de eventos e similares terão as práticas liberadas.





A medida foi publicada na terça-feira (19/10), entrou em vigor hoje e também permitiu o uso de vestiários para banhos e saunas. “O município segue monitorando os dados epidemiológicos, e medidas de restrição poderão ser determinadas em caso de agravamento da situação”, explica a nota da Prefeitura, divulgada ontem pelas redes sociais oficiais e no site de Poços de Caldas.

Ficam disponíveis para funcionamento:

Postos de combustíveis, serviços de alimentação de postos de combustíveis localizados nas rodovias, farmácias hospitais, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias, obras e intervenções públicas emergenciais indústrias





Serviço de transporte coletivo de passageiros, serviço de transporte individual de passageiros e de entregas





Hotéis, motéis, pousadas e similares





A modalidade de venda delivery e a modalidade de venda via drive thru





Os restaurantes, lanchonetes, bares, pizzarias, hamburguerias, padarias e similares





As igrejas e templos de qualquer natureza





Os parques públicos e privados





As casas de eventos e similares, incluindo as atividades dançantes





Pontos turísticos públicos e privados





Academias, estúdios, clubes e similares





Piscinas de clubes sociais e esportivos, inclusive o uso de vestiários, banhos e saunas





Jogos lícitos de cartas, tabuleiros, bilhar, pebolim, tênis de mesa e similares





Museu Municipal, do Espaço Cultural da Urca, das Bibliotecas Municipais





Os ginásios poliesportivos públicos e privados, os estádios de futebol que recebem jogos de campeonatos oficiais, de campeonatos amadores ou de simples recreação poderão ter a presença de público, sem limitação de horário e de lotação, seguindo os protocolos de biossegurança sanitário epidemiológicos





Os demais estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e demais atividades socioeconômicas não mencionadas anteriormente