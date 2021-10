Brumadinho: ex-presidente da Vale deixa de ser réu na Justiça de Minas

Fábio Schvartsman durante depoimento na Câmara dos Deputados dias depois da catástrofe em Brumadinho (foto: Sérgio Lima/AFP - 14/02/2019)

A ação penal contra o ex-presidente da Vale, Fábio Schvartsman, pela tragédia de Brumadinho vai ser julgada pela Justiça Federal. Portanto, ele e outros 15 indiciados deixam de ser réus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

A decisão foi tomada nesta terça-feira (19/10) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com isso, o ex-dirigente da mineradora e os outros envolvidos só serão julgados se o Ministério Público Federal (MPF) apresentar denúncia contra eles.

Porém, o MPF aguarda a finalização do inquérito da Polícia Federal (PF) para formular a ação. Responsável pelo pedido no TJMG, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai recorrer, de acordo com o portal "G1".

O STJ entendeu que a ação contra Fábio Schvartsman deve ser julgada pela Justiça Federal porque a União tem interesse no processo criminal.

Principalmente porque o caso tem relação com as atribuições da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Outro fator que pesou na decisão é que a tragédia possivelmente causou danos a sítios arqueológicos, que também são de competência da União.



A denúncia oferecida pelo MPMG imputa ao ex-presidente da Vale o crime de homicídio qualificado por 270 vezes — que é o número total de mortos na tragédia de Brumadinho.

A promotoria também denunciou Schvartsman por crimes contra a fauna e a flora, além de poluição.

A denúncia também abrange ex-diretores da mineradora e executivos da empresa alemã Tüv Süd, responsável por atestar a segurança da barragem da Mina Córrego do Feijão.

Segundo o Ministério Público, os denunciados devem ser responsabilizados criminalmente por descumprir a Política Nacional de Segurança de Barragens.

A tragédia de Brumadinho ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019, e é considerada o segundo maior desastre ambiental da mineração no país — somente atrás do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015.