Fábrica investe R$ 100 milhões e deve gerar 400 empregos em Itajubá

Empresa tem 14 mil m2 construídos e foi projetada pensando em expansão (foto: Aurélio Alves/divulgação)

Uma empresa em Itajubá, no Sul de Minas, investiu R$ 100 milhões e deve gerar 400 empregos diretos e indiretos até o fim de 2022. O Grupo Raymundo da Fonte já emprega 114 funcionários. A empresa realizou neste sábado (4/12) a solenidade de inauguração oficial da unidade mineira.

De acordo com a assessoria de imprensa do grupo Raymundo da Fonte, a fábrica já está em funcionamento na cidade e tem capacidade de produzir até 500 mil caixas de água sanitária por mês. “Isso representa cerca de 20% de toda a produção de água sanitária do grupo”, afirma.

Unidade tem capacidade para produzir até 500 mil caixas de água sanitária por mês (foto: Aurélio Alves/divulgação)

Itajubá tem a indústria como uma das principais atividades econômicas, que soma 32% da riqueza gerada no município, como mostra o IBGE. A unidade recebeu o total de R$ 100 milhões e escolheu a cidade para investir. A fábrica vem movimentando a economia de todo o Sul de Minas, uma das regiões que mais cresce no estado.

“Itajubá foi a cidade mineira pensada para nossa expansão por vários motivos, entre eles a localização estratégica, fazendo conexão entre o Nordeste e o Sudeste do país e possibilitando o crescimento da nossa malha logística no país”, explica o diretor superintendente da Raymundo da Fonte, Hisbello de Andrade Lima Neto.

A unidade tem 14 mil m2 construídos e foi projetada prevendo uma expansão futura. Na cidade sul mineira, já gerou 114 empregos diretos na primeira etapa de implantação. A meta, segundo a empresa, é ultrapassar 400 postos diretos e indiretos até o fim de 2022.

“Cerca de 90% dos trabalhadores são residentes de Itajubá ou municípios da região. De forma indireta, a fábrica deve impactar ainda a cadeia produtiva de fornecedores locais, mão de obra técnica e pequenas empresas no entorno do município. Todos os funcionários passaram pela integração à cultura da empresa e capacitação técnica para adequação aos padrões de qualidade industrial da companhia”, diz assessoria.

Empresa escolheu Itajubá para investir R$ 100 milhões (foto: Aurélio Alves/divulgação)

Segundo a assessoria de imprensa, a indústria foi certificada pelo Great Place To Work (GPTW) como um excelente lugar para trabalhar e tem ainda um portfólio variado de produtos, composto por marcas líderes do mercado. “Ao todo, são mais de 330 itens de limpeza, higiene pessoal, condimentos e inseticidas, que desde 1946 fazem parte da família brasileira. Todos eles são comercializados pelo centro de distribuição, associado a fábrica.”

O grupo explica que montou um sistema logístico para garantir a agilidade e qualidade na distribuição e abastecimento dos produtos. “Isso faz com que a entrega seja mais rápida e o abastecimento mais eficiente nas gôndolas dos mercados de Minas Gerais e São Paulo”, completa o diretor superintendente.

O evento de inauguração aconteceu neste sábado (4/12) e teve a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas Gerais, Fernando Passalio, do prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves, dos diretores do grupo pernambucano, além de outras autoridades locais.