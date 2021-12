Minas bate recorde de atração de investimentos em 2021

Cervejaria do grupo Petrópolis em Uberaba (MG) foi um dos investimentos atraídos para o estado (foto: Divulgação / Grupo Petrópolis) Com o fim de mais um ano se aproximando, o estado começa a prestar contas de tudo que foi trabalhado ao longo deste período. O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (7/12), que Minas Gerais bateu recorde na atração de investimentos. Só em 2021 foram mais de R$ 100 bilhões, e esse valor somado a 2019 e 2020, chega a R$ 189 bilhões.









Ele citou um exemplo: “Um desses investimentos que tive o prazer de visitar foi a cervejaria Petrópolis, em Uberaba, um investimento superior a R$ 1 bilhão de reais, que foi inaugurado em 2020, que demonstra como esse tipo de ação tem se transformado em um círculo virtuoso. A cervejaria já está ampliada, além daquilo que ela inaugurou em 2020 e está atraindo uma série de atividades satélites. Quem produz cerveja precisa de lata de alumínio, de garrafa de vidro, outros insumos, e nós temos viabilizado a montagem dessa cadeia de suprimentos dentro do estado, gerando esse círculo virtuoso.”





O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, apresentou alguns dados do programa “Minas Livre Para Crescer”. Ele ressaltou as melhorias trabalhadas para o ambiente de negócios:





Programa %u201CMinas Livre Para Crescer%u201D (foto: Divulgação/Governo MG)







Passalio também destacou alguns setores que contribuíram para o crescimento dos investimentos em Minas:





Programa %u201CMinas Livre Para Crescer%u201D (foto: Divulgação/Governo MG)







“Minas volta a estar na rota mundial de investimentos. Para nós, é motivo de muito orgulho. Todo esse esforço que estamos fazendo para atrair investimentos se resume em um objetivo único de gerar emprego, renda e prosperidade para Minas Gerais”, destacou o secretário.





Desafios

Apesar do avanço, o governador também citou alguns desafios que o governo ainda precisa trabalhar. O fornecimento de energia elétrica de qualidade para os produtores é um deles. “Onde vou, ainda encontro reclamação no atraso de fornecimento ou de energia que não chega de forma estável e acaba prejudicando a produção de diversas indústrias em todo estado”, disse o chefe do Executivo estadual.





Ele garantiu que o problema vai ser trabalhado pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). “A Cemig está executando um plano ambicioso de investimentos de mais de R$ 20 bilhões, que vai até 2027, construindo mais de 200 subestações em todo estado, para que tenhamos energia em quantidade necessária e qualidade para atender o setor produtivo e os mineiros”, garantiu.

Zema também ressaltou que um dos setores que contribuiu para o crescimento do investimento no estado é o agronegócio, e que a questão da distribuição de energia elétrica está sendo trabalhada para melhorar a produção.



“Este plano de desenvolvimento da empresa leva energia trifásica para todo produtor rural. São mais de 500 mil [produtores] que hoje recebem energia monofásica, que é para a residência - ligar uma geladeira, TV e um chuveiro elétrico - e vamos levar energia trifásica para o produtor ligar algum equipamento. Não estamos mais na época da agricultura de subsistência, e sim do agronegócio”, afirmou.





E ele finalizou: “Quero deixar claro que ainda falta muito o que se fazer. Ainda temos de gerar muito emprego em Minas, atrair muito investimento para deixar todos os mineiros empregados e com uma renda digna. Mas avançamos substancialmente nesses últimos três anos. Como o trem já está em cima dos trilhos, agora é acelerar esse trem. Turbinar esse motor para que venha a ter uma velocidade cada vez maior.”