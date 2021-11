Minas Gerais tem recuo no desemprego entre julho e setembro, diz IBGE

População desempregada diminui em Minas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Minas Gerais teve queda de taxa de desemprego em relação ao trimestre anterior e atingiu percentual de 10,7% entre julho e setembro. O índice corresponde a 1,9% pontos percentuais a menos que o registrado entre abril a junho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em comparação com os meses de abril a junho, a taxa de desocupação recuou em 20 das 27 estados do Brasil. As menores taxas foram em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,6%), Mato Grosso do Sul (7,6%), Rondônia (7,8%) e Paraná (8%).





Por outro lado, Pernambuco (19,3%), Bahia (18,7%), Amapá (17,5%), Alagoas (17,1%) e Sergipe (17%) apresentaram o maior percentual de desempregados.





Minas Gerais apresentou uma taxa composta de subutilização da força de trabalho de 23,6%. O índice corresponde à taxa a de desocupação, a de subocupação por insuficiência de horas e a da força de trabalho potencial, pessoas que não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar.

Maranhão (43%) apresentou a maior taxa, seguido de Piauí (42,7%) e Sergipe (42%). A menor taxa foi em Santa Catarina (9,9%), acompanhada por Mato Grosso (12,9%) e Rondônia (16,9%).





O IBGE também apontou que Minas apresentou índice de 25,6% de pessoas que trabalham por conta própria. Já o percentual de trabalhadores com carteira assinada é de 73,9% no estado.



Desocupação por sexo

Em todo o país, a taxa de desocupação foi de 10,1% para os homens e 15,9% para as mulheres, e ficou abaixo da média para brancos (10,3%) e acima desta para pretos (15,8%) e pardos (14,2%).

A taxa para pessoas com nível superior incompleto (14,3%) foi mais que o dobro da verificada para aqueles com nível superior completo (6,3%).