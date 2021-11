Black fraude? Reclamações aumentaram 20% em relação ao ano passado

Black Friday faz disparar reclamações de consumidores (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)







Black Friday deste ano está colecionando reclamações. O site de queixas de consumidores Reclame AQUI contabiliza um volume de reclamações 20% maior em relação ao mesmo período de 2020. Em BH, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) orienta clientes e se prepara para receber denúncias ao longo da semana.



LEIA TAMBÉM: Black Friday: como se proteger das fraudes, segundo especialistas em segurança Propaganda enganosa, atraso na entrega e surpresa (negativa!) com os preços. Adeste ano está colecionando reclamações. O site de queixas de consumidores Reclame AQUI contabiliza um volume de reclamações 20% maior em relação ao mesmo período de 2020. Em BH, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) orienta clientes e se prepara para receber denúncias ao longo da semana.





“Normalmente os consumidores vão registrar reclamação a partir da semana seguinte”, explica Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia. Por lá, todo registro é feito com agendamento. Nesta época do ano, o órgão recebe duas principais contestações, observa Marcelo: “A não-entrega no prazo combinado acontece com recorrência. Aí a gente tem que averiguar se trata-se de golpe.”









Nesses casos, o coordenador do Procon explica que o Código do Consumidor garante o direito do comprador. “A primeira hipótese é notificar a loja para que cumpra a oferta. Ou o consumidor desiste e pega o dinheiro de volta. Além disso, pode negociar um crédito com a loja. São escolhas do consumidor e não da loja”, disse, preocupado com as reclamações mais recentes: “o que tem aumentado ao longo dos anos são os sites falsos, por isso o consumidor tem que tomar as devidas precauções.”





Reclamações aumentaram

O monitoramento do Reclame AQUI na Black Friday mostra que, das 12h de quarta-feira (24/11) até as 12h desta sexta-feira (26/11), os consumidores fizeram 6.966 reclamações no site. Os números são a nível nacional, já que o site não tem registro regional e grande parte das queixas são do e-commerce.





De acordo com o Reclame AQUI, os principais problemas registrados nesta Black Friday são:





Atraso na entrega

Propaganda enganosa

Estorno do valor pago

Problemas de finalização da compra

Produto errado





Os produtos mais reclamados são:





Smartphone

Serviço de entrega

Tênis

Cartão de crédito

Livros





O diretor de marketing (CMO) do Reclame AQUI, Felipe Paniago, chama a atenção dos consumidores na hora da compra: pesquisar a reputação das empresas antes de comprar. “Empresas com boas reputações dão mais segurança e confiança ao consumidor, já que estão melhor preparadas para atendê-los em caso de algum problema na venda”.





Mudança no consumo





LEIA TAMBÉM: Black Friday: de onde vem esse nome e outras 9 curiosidades sobre a data Com relação a produtos, ainda segundo o Reclame AQUI, esta Black Friday não repetiu a edição passada, quando móveis e artigos mais pesados para casa estiveram na mira.





Em 2021, os consumidores têm buscado roupas de cama, mesa e banho – como travesseiros, edredons, toalhas – e baldinhos de gelo.





E com esse perfil de menor volume, os itens escolhidos pelos consumidores são de fácil entrega, como vem sendo trabalhado pelas lojas online.





O alto volume na procura e consequente compra acaba gerando atraso na entrega, problema que se mantém no topo dos problemas da Black Friday 2021.