Black Friday: veja sites que encontram o melhor preço para suas compras

Sites e aplicativos trazem ofertas para quem quer aproveitar a Black Friday (foto: Reprodução / Mercado e Consumo)





Ame Digital

A Ame Digital separou uma página exclusiva em seu site para compras na Black Friday. Lá é possível ver as melhores ofertas de cashback de lojas parceiras deles, como Americanas e Submarino.





Méliuz

A Méliuz também tem uma página separada somente para a Black Friday no site. Além disso, para o dia de ofertas eles vão sortear um vale-viagem com acompanhante, no valor de R$50 mil, entre todo mundo que se inscrever gratuitamente no sorteio e fizer, ao menos, uma compra online entre os dias 25 e 29 de Novembro de 2021.





Mooba

Para a Black Friday, o Mooba separou lojas em destaque para compras com cashback. Algumas das lojas listadas são "C&A", "O Boticário" e "Ray Ban".









Busca descontos

Para a Black Friday, eles separaram uma aba no site para pesquisas referentes apenas para o dia de descontos. Cadastrando nome e e-mail, o internauta recebe as melhores ofertas do dia.





Ao se cadastrar no site o usuário também consegue acesso à cupons de desconto para utilizar nas lojas listadas no site.





Cuponomia

O site cuponomia oferece cupons e cashback em 2.000 lojas. Entre as melhores ofertas estão: 6% de cashback para compras na Amazon, 10% de cashback para compras no " Boticário e 10% de cashback na Le Novo.









Cuponation

No site da Cuponation há uma página específica para as ofertas da Black Friday. Os cupons incluem descontos para várias lojas, como AliExpress, Netshoes, Adidas, Tok&Stok, Ponto, O Boticário, Fast Shop e Extra.









Cuponeria

A Cuponeria também separou uma aba do site especificamente para a Black Friday. Por lá, você consegue adquirir cupons de desconto e ofertas de cashback. Alguns dos descontos disponíveis por lá são: 43 cupons na Americanas (com 10% de cashback), 6 cupons na Fast Shop (com 3% de cashback) e 5 cupons na iPlace (com 1,5% de cashback).





Na Black Friday é comum não saber exatamente qual é o melhor lugar para fazer compras mais barato, por isso, ofez uma seleção de sites que facilitam a vida do consumidor neste dia especial de ofertas.