Mais de R$ 3,7 bilhões já são movimentados em 40h de Black Friday

Tanto o faturamento total nessas 40h primeiras horas - de exatos R$ 3.760.137.337,00 - quanto o tíquete médio - de exatos R$ 699,16 - representam um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2020.

"Apesar do momento econômico, da inflação e do desemprego, nós temos, sim, uma alta no faturamento. O ticket médio tem, sim, uma influência do dólar, o que mostra que mais brasileiros estão querendo comprar mais na Black Friday deste ano", afirma o head de comunicação do T.Group, Julio Pacheco.