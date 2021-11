Black Fraude: veja os melhores memes sobre falsas promoções nesta sexta

Memes ironizam crise econômica e promoções falsas nesta BlackFriday e diverte internautas (foto: Twitter/Reprodução ) O brasileiro, criativo nato, tem uma particularidade conhecida em todo o mundo: a perspicácia de tornar situações embaraçosas em humor. Com uma criatividade quase invejável, quando o assunto é a criação de memes – imagens engraçadas – os brasileiros assumem, certamente, a liderança mundial.









No entanto, algumas lojas e marcas aproveitam para investir em ofertas fraudulentas.





Frente a promoções enganosas, os perfis brasileiros no Twitter apelidaram a data de Black Fraude e uma verdadeira “chuva de memes” tomou a rede social.





O Estado de Minas separou algumas das melhores imagens e publicações que circulam na internet. Veja:





Eu aguardando a sexta feira pra poder economizar nas compras e vejo que esta tudo no mesmo valor.#BlackFriday #BlackFriday2021 #BlackFraude pic.twitter.com/QR4ycLeDCM %u2014 Juan Pablo LP %uEA00 %u2741 (@LP9_Juan) November 26, 2021

A atual crise econômica também foi tema de alguns memes. Com o poder de compra da população afetado significativamente, mesmo com ofertas reais, nem todos tiveram a oportunidade de aproveitar o momento para as compras. E, claro, o brasileiro não deixaria este momento em branco.

Eu segurando todas as minhas compras na Black Friday até agora pic.twitter.com/AcWemljVOS %u2014 %u270C%uFE0F%uD83D%uDC41%uFE0F%uD83D%uDC44%uD83D%uDC41%uFE0F (@thicrux) November 26, 2021

A ironia sobrou até para Julius, o famoso personagem muquirana de Todo Mundo Odeia o Chris, série norte-americana.

#BlackFraude Ganha mais quem não compra nada nessa #BlackFridayBrasil... Tudo está o dobro pela metade do preço. #BlackFriday pic.twitter.com/ZOuK1oWzGq %u2014 José Ferreira (@FernandoMatto17) November 26, 2021

No humor, não faltou espaço também para os consumidores mais exigentes do Twitter. Algumas pessoas podem ter se decepcionado ao não encontrar promoções de "autoestima" nesta BlackFriday.